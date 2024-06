Ile Maurice: Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2

Tanushree Events est ravi d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour la deuxième saison du concours Mauritius Dance Idol. Cet événement, devenu un incontournable pour les passionnés de danse, offre une opportunité unique aux jeunes talents de Maurice de démontrer leur potentiel sur une scène nationale.

«Mauritius Dance Idol a été conçu pour offrir une plateforme aux danseurs amateurs et semi-professionnels. L'objectif est de promouvoir la danse bollywoodienne, très populaire dans l'île, et de découvrir les futurs talents de cette discipline artistique. La première saison a connu un succès retentissant, avec une participation massive et un niveau de compétition élevé. Cette année, Tanushree Events promet une édition encore plus spectaculaire», avance Tanushree Hurry, directrice de la compagnie Tanushree Institute of Music and Dance et de Tanushree Events, et la présidente de l'association culturelle bhojpuri et Bollywood.

Le clip officiel de la chanson thème de Mauritius Dance Idol, produit par Tanushree Events, est déjà disponible sur les réseaux sociaux. Ce morceau vibrant et entraînant sert de toile de fond aux auditions et inspire les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le clip met en avant des danseurs talentueux et donne un avant-goût de ce à quoi s'attendre pour cette nouvelle saison.

Pour participer, les candidats doivent préparer une vidéo de trois minutes où ils exécutent leurs meilleurs mouvements de danse bollywoodienne. Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 14 à 38 ans. Les vidéos peuvent avoir une musique éditée, mais aucune modification de la vidéo elle-même n'est autorisée. Les accessoires peuvent être utilisés pour enrichir la performance, mais ils ne sont pas obligatoires. Une fois la vidéo prête, elle doit être envoyée via WhatsApp sur le 5 785 46 78 avant le 20 juin. Les candidats doivent inclure les informations suivantes dans leur message : nom complet, adresse, âge, style de danse présenté dans la vidéo et nom de la chanson.

Une juge de renom : Shakti Mohan

Après une rigoureuse phase de présélection, six participants seront choisis pour accéder à la grande finale, qui se tiendra le 14 août. Les finalistes auront l'opportunité de s'entraîner et de se perfectionner avec l'aide de professionnels avant de se produire devant un public et un jury prestigieux. Le grand gagnant de la compétition remportera une somme de Rs 50 000. Les participants arrivant en deuxième et troisième positions recevront respectivement Rs 25 000 et Rs 15 000.

L'un des points forts de cette saison est la participation de Shakti Mohan en tant que juge. Shakti Mohan, une danseuse et chorégraphe indienne de renom, a gagné en notoriété après avoir remporté la deuxième saison de l'émission de téléréalité Dance India Dance. Sa présence apportera une expertise inestimable et une perspective internationale au concours. Elle sera également impliquée dans la préparation des finalistes, les aidant à affiner leurs performances pour la finale.

«Mauritius Dance Idol Season 2 promet d'être une aventure extraordinaire pour tous les participants. Avec le soutien de Tanushree Events et la participation de Shakti Mohan, cette édition s'annonce plus grandiose et compétitive que jamais. Les inscriptions sont ouvertes, et les jeunes danseurs de Maurice ont maintenant l'opportunité de briller sous les projecteurs et de poursuivre leur passion pour la danse bollywoodienne», conclut Tanushree Hurry.

Pour plus de détails sur le concours, y compris les règles complètes et les conseils pour réussir votre audition, visitez le site web danceidol.mu ou contactez le numéro 5 785 46 78.