Angola: Le pays réaffirme son engagement à prévenir et combattre le commerce illicite des armes légères

Luanda — La République d'Angola a réaffirmé mercredi (19), au siège des Nations Unies à New York, son engagement à mettre en oeuvre le Programme d'Action (PoA de l'ONU) pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, ces déclarations ont été faites par le représentant permanent adjoint de la Mission angolaise auprès de l'ONU, l'ambassadeur Mateus Luemba, lorsqu'il parlait à la Conférence des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme d'Action pour Prévenir , Combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.

A l'occasion, l'ambassadeur Mateus Luemba a affirmé que l'Angola a toujours attaché une grande importance à la lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes depuis l'adoption du Programme d'action des Nations Unies en 2001.

« En tant que pays qui a connu une longue période de conflit armé, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre est l'une des principales priorités de l'agenda du gouvernement angolais, dans le cadre de sa politique de promotion de la paix et de la réconciliation nationale», a-t-il indiqué.

Il a également souligné l'engagement du gouvernement à adapter sa législation pour apporter une réponse plus efficace au phénomène, poursuivant que le Code pénal angolais de 2020 prévoit des sanctions allant jusqu'à 12 ans de prison, pour les conduites liées à la fabrication, trafic, détention et altération d'armes et de munitions.

Il a notamment signalé que sous la direction du Président João Lourenço, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, l'Angola joue un rôle actif dans la prévention, la médiation et la résolution des conflits sur le continent africain, en particulier dans la Région des Grands Lacs.

Dans le cadre de cet effort diplomatique, il a appelé tous les pays, en particulier d'Afrique, à adhérer pleinement et à appliquer les conventions universelles et les cadres politiques contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre afin de promouvoir un environnement de paix et de stabilité dans le monde.

L'Ambassadeur Mateus Luemba a également informé que le Gouvernement mettait en oeuvre plusieurs initiatives dans le cadre du Programme de désarmement de la population civile, créé en 2008, qui vise à collecter et stocker toutes les armes légères et de petit calibre détenues illégalement.

Il a indiqué que cette initiative avait permis de récupérer plus de 110 mille armes à feu de différents types et calibres, reflétant la volonté politique du Gouvernement de mener à bien cette tâche de manière constructive et transparente et avec la plus large participation de la société civile.

Tout au long de son intervention, il a expliqué que les activités illégales, telles que la contrebande, le trafic, le commerce et la diffusion d'armes, se sont multipliées dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, avec des conséquences terribles, telles que la perturbation des systèmes politiques, économiques et sociaux établis dans de nombreux pays, l'augmentation des conflits intra-étatiques, de la violence communautaire, de la criminalité transnationale et du terrorisme perpétré par divers groupes criminels, armés et insurgés.

Il a finalement réitéré que l'Angola condamne fermement le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et ses conséquences, y compris leur utilisation contre des citoyens ordinaires et des civils par des groupes criminels, armés et insurgés.