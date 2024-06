Angola: Le ministre de l'Intérieur réitère l'engagement à moderniser le Minint

Luena — Le ministre de l'Intérieur, César Laborinho, a déclaré ce mercredi à Luena, dans la province de Moxico, qu'un plan de formation et d'amélioration de l'infrastructure technique et technologique est en cours, en vue de renouveler et de moderniser le secteur.

S'adressant à la presse dans le cadre de l'inauguration de la prison de Boma, située à 30 kilomètres à l'est de Luena, d'une capacité de 816 détenus, il a indiqué que l'idée est de se concentrer davantage sur la formation et les ressources pour la modernisation permanente des secteurs de ce département ministériel.

En ce qui concerne la situation de la sécurité publique dans le pays, il a réitéré qu'elle était stable, mais que le nombre d'agents devait être augmenté afin de mieux contrôler la criminalité dans un pays qui compte environ 33 millions d'habitants, dont 11 vivent dans la capitale (Luanda).

Il a reconnu que le phénomène du chômage et d'autres conditions sociales ont conduit à la criminalité dans le pays et a découragé de telles pratiques, tout en assurant que la Police continuera à maintenir l'ordre et la sécurité publique.