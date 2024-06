Maroc: Khalid Aït Taleb - Le RGPH-2024, un outil au service du Chantier Royal de la généralisation de la protection sociale

Rabat — La Lettre que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressée au chef du gouvernement au sujet du 7ème recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2024) "trace les contours de cette opération de grande ampleur dont les données serviront de base pour les décideurs et les acteurs lors de l'élaboration et la mise en oeuvre des différentes politiques sectorielles", a affirmé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb.

Dans une déclaration à la MAP, M. Aït Taleb a souligné que "cette Lettre Royale présente l'avantage d'aborder minutieusement et de manière scientifique de nouvelles thématiques nécessaires aux différentes politiques et stratégies publiques, notamment le Chantier Royal de la généralisation de la protection sociale, ce qui traduit tout l'intérêt que le Souverain n'a eu de cesse d'accorder à l'amélioration des conditions de vie des citoyens".

Cet important Chantier Royal, visant la promotion de la justice sociale et spatiale, constitue "une réelle révolution sociale eu égard à ses retombées sur un large pan de la société marocaine", a renchéri le ministre.

Le RGPH-2024, a souligné M. Aït Taleb, permettra en effet aux décideurs de collecter et de mettre à jour les données socioéconomiques des ménages, tout en leur offrant la possibilité d'avoir une vision prospective des besoins notamment dans les domaines de la santé et de la protection sociale. Ce recensement facilitera l'adaptation des programmes aux réalités actuelles et futures pour mieux répondre aux attentes des citoyens, a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué que le prochain Recensement fournira une base de données actualisée permettant d'adapter les programmes de protection sociale et de santé aux besoins, ajoutant que son département utilisera ces informations pour mettre en place des initiatives visant à généraliser la protection sociale et à offrir une couverture sanitaire universelle et des compensations familiales adéquates.

Outil essentiel pour planifier et fournir efficacement les programmes et services de santé, le recensement de la population, a noté M. Aït Taleb, permet au ministère de définir la carte sanitaire nationale, d'établir des politiques de ciblage et d'intervention et de surveiller la prévalence des maladies transmissibles et non transmissibles, aidant ainsi à élaborer des plans efficaces de lutte et de prévention contre ces maladies.