Afrique Australe: Le pays a le potentiel d'être un vecteur de développement de l'Afrique australe

Luanda — L'économie angolaise peut servir de moteur au développement économique et social de l'Afrique australe, grâce au potentiel et aux opportunités d'affaires disponibles dans le pays, souligne le Bureau de conseil financier portugais Country Managing Partner d'EY.

Selon le représentant du consultant en Angola et au Mozambique, Miguel Farinha, l'Angola a le potentiel de générer un effet multiplicateur dans les pays voisins, grâce à l'augmentation des investissements et du commerce.

Citée dans un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, dans le cadre de la deuxième édition du forum "Doing Business Angola", qui a eu lieu cette semaine, à Lisbonne (Portugal), la source a souligné qu'actuellement, l'Angola est un l'un des pays les plus importants de la SADC, ayant le deuxième produit intérieur brut (PIB) de l'Afrique Australe.

Il a informé que le pays a enregistré la plus forte croissance du PIB entre 2000 et 2022 (+ 12 %), étant le deuxième exportateur, le quatrième le plus peuplé et le troisième en termes de croissance d'emploi (+ 3,3 %) entre 2000 et 2021.

Malgré ces indicateurs, pour le Bureau de conseil financier portugais Country Managing Partner d'EY, l'Angola doit encore diversifier son économie, qui repose encore largement sur le pétrole.

Il a considéré le secteur agricole comme l'un des exemples qui montre des signes de diversification de l'économie, représentant 8,6% du PIB, avec des projections indiquant que, d'ici 2050, ce chiffre sera fixé à 14,1% du PIB.

Dans le même sens, Miguel Farinha a dit que l'industrie représente 6,7% et que, d'ici 2050, elle devrait atteindre 19,5% », rappelant que l'Angola n'exporte pratiquement pas vers les pays voisins.

Le responsable comprend que le rôle stratégique de l'Angola dans la SADC est de se concentrer sur le développement des infrastructures, notamment les réseaux ferroviaire et routier.

Pour le consultant, le plan de développement des infrastructures angolaises a déjà été défini, mais il est nécessaire que les investissements dans les secteurs ferroviaire, routier ou agricole soient réalisés par le secteur privé.

Parallèlement à ces actions, a-t-il dit, l'Angola doit continuer à investir dans le développement du capital humain.

La deuxième édition de Doing Business Angola est organisée par Forbes Africa Lusófona, un événement qui a réuni des diplomates et hommes d'affaires portugais et angolais de différents domaines d'activité, rendant hommage à l'homme d'affaires luso-angolais Jaime Freitas, pour sa forte présence commerciale en Angola.

La délégation angolaise était conduite par le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, et comprenait le président du Conseil d'administration de l'AIPEX, Arlindo das Chagas Rangel, et le directeur de la commission de gestion de l'AAIAN, Paulo Nóbrega.