Afrique: Le pays adhère au protocole de la Cour Africaine des Peuples

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé mercredi, à l'unanimité, un projet de résolution pour l'adhésion de l'Angola au Protocole relatif à l'établissement de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Le projet de résolution a été approuvé avec 164 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention, lors de la 6ème réunion plénière ordinaire, dirigée par la présidente de l'AN, Carolina Cerqueira.

Le député du MPLA, José Lopes Semedo, a déclaré que l'adhésion de l'Angola au protocole a une grande importance politique et sociale en termes d'impact matériel interne et international dans le domaine des droits de l'homme et des peuples.

Il a souligné que l'adhésion du pays à la Cour Africaine des Peuples exige, d'une part, un approfondissement du processus de création des conditions nécessaires pour garantir effectivement la promotion et la défense de ces droits et, d'autre part, envoie un signal très clair et sans équivoque à la Communauté internationale quant à l'engagement sérieux de l'Angola sur ces questions.

Pour sa part, Sandra Cacunda, parlementaire de l'UNITA, a justifié son vote favorable par le fait que l'adhésion de l'Angola au protocole constitue un pas en avant vers l'intégration continentale tant attendue dans divers domaines.

"Le groupe parlementaire de mon parti a voté en faveur de la résolution parce qu'il considère le respect des droits de l'homme comme une valeur et une prémisse de la dignité de la personne humaine, dans l'espoir que l'adhésion de l'Angola aura un impact sur l'amélioration du cadre des droits de l'homme dans le pays", a-t-elle souligné.