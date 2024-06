Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Dealer » de Jean-Luc Herbulot

Avec « Dealer » sorti en 2014, Jean-Luc Herbulot signe un premier film énergique qui illustre et explore le monde criminel de la drogue en s'inspirant de la trilogie de Pusher.

Scénarisé par Samy Baaroun et Jean-Luc Herbulot avec la participation au casting de Dan Bronchinson, Elsa Madeleine, Salem Kali, Hervé Babadi, Bruno Henry... « Dealer » est un voyage au coeur de l'univers du trafic de drogue avec tous les soubresauts que cela implique.

Après une vie passée dans le trafic de cocaïne, Dan, incarné par Dan Bronchinson, s'est promis de ne pas retomber. Se voyant offrir un dernier deal qui lui permettrait de réaliser son rêve d'enfance : déménager en Australie avec sa fille, il accepte la proposition. Ce qui semblait un dernier coup facile devient vite une descente aux enfers pour Dan qui replonge pendant 24 heures dans ce milieu impitoyable fait de mensonges, violences et trahisons, où il devra sauver sa fille et survivre par tous les moyens.

A travers « Dealer », Jean-Luc Herbulot fait vivre au spectateur une aventure sans concession, avec des dialogues savoureux et aussi des instants d'humour, dans cette course où Dan tente absolument tout dans l'espoir de pouvoir se retirer du monde de la drogue. Une descente aux enfers avec à peine une certaine lueur d'espoir. Ni trop, ni moins, juste assez pour tenir le spectateur en haleine dans un rythme effréné qui ne laisse même pas sentir passer la durée du film.

%

Jean Luc Herbulot est un réalisateur et scénariste franco-congolais, né en 1983 à Pointe-Noire, au Congo. Il a commencé à dessiner et à écrire des histoires à un âge précoce. Ses activités comprenaient l'écriture, le dessin, la composition de musique, le travail sur les jeux vidéo et la conception graphique. Son premier film indépendant en France, « Dealer », a fait sa première au Fantasia International Film Festival in Montréal, au Canada, et ouvert l'Étrange Festival à Paris. Le film est inspiré de la vie de l'acteur français Dan Bronchinson et devient le premier film indépendant français acheté et distribué par Netflix.

Jean-Luc Herbulot a, par la suite, écrit et réalisé d'autres projets comme la série "Sakho et Mangane", tournée à Dakar pour Canal+ Afrique ; le long métrage "Saloum" en 2020 et bien d'autres.