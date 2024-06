Congo-Brazzaville: Concours photo Kokutan'art - Les lauréats ont réceptionné leurs prix

En marge de la quatrième édition des Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville « Kokutan'art » qui s'est tenue du 21 au 24 mai entre l'Institut français du Congo (IFC) et les ateliers Sahm, un concours photographique était organisé en parallèle. Priscille-Verhody Louamba, Michel Ngoubi et Lauristin Dariel Bakala Matsoumbou sont respectivement les lauréats.

La remise des prix aux lauréats de la première édition du concours photo Kokutan'art a eu lieu le 15 juin à l'IFC de Pointe-Noire, en présence de sa directrice déléguée, Gaëlle Metelus, et de Lebon Chansard Ziavoula, photographe et directeur du festival Kokutan'art. « Dans le but d'accompagner la jeune génération de photographes en voie de professionnalisation ou au stade préprofessionnel, un concours photo avait été organisé avec l'appui de la Délégation de l'Union européenne en République du Congo.

Le jury international, composé d'Elise Billiard Pisani (France), commissaire d'exposition, artiste, anthropologue et enseignante à l'université de Malte; de John Kalapo (Mali), photographe; et de Ralff Lhyliann (Congo), photographe, a jeté son dévolu sur trois jeunes photographes congolais », a confié Zed Lebon.

Le premier prix constitué d'un appareil photo Nikon D5200 et sa sacoche a été décerné à Priscille-Verhody Louamba dont le travail portait sur le charbon. Cette jeune photographe congolaise a d'abord été modèle photo, avant de passer derrière l'objectif. « J'ai suivi un atelier de photo à l'IFC entre janvier et mai 2024. Nous avions une semaine de rencontres chaque mois. Je n'avais pas d'appareil photo, mais un ami de Nzaou, qui animait l'atelier, m'en a prêté », a raconté Priscille au magazine Makanisi.

%

Fort de cette belle expérience, quand elle apprend la tenue du concours photo Kokutan'art, elle décide de tenter sa chance. « Dans mon enfance à Pointe-Noire, il y avait des forêts d'eucalyptus à la périphérie de la ville. Quand je suis retournée dans cette zone cette année, j'ai constaté que les eucalyptus avaient été abattus pour faire du chardon de bois », a-t-elle dit. Depuis, Priscille travaille sur la question tout en s'interrogeant sur les solutions pour éviter la déforestation. Et c'est une partie de ces efforts de recherche qu'elle avait présentée au concours et qui avait séduit le jury d'autant plus que le thème du concours portait cette année sur l'urgence environnementale.

Le deuxième prix équivalant à une tablette tactile est revenu à Michel Ngoubi. Et, le troisième prix composé d'un trépied professionnel de photographe et un sac de reportage a été remis à Lauristin Dariel Bakala Matsoumbou.