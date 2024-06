Algérie: UIPA - Consolider la coopération et la coordination entre les parlements arabes

ALGER — L'Union interparlementaire arabe UIPA a affirmé, jeudi dans un communiqué publié à l'occasion du 50e anniversaire de sa création, son souci permanent d’œuvrer à la consolidation des principes de coopération et de coordination entre parlements arabes pour contrer toute menace à la sécurité nationale.

A cette occasion, l'UIPA a réitéré "son attachement aux résolutions de son congrès constitutif", insistant sur "l'impératif d'une coopération plus réelle pour surmonter les divergences et promouvoir la Diplomatie parlementaire face aux conflits et à la propagation des guerres, des épidémies, du terrorisme, outre la détérioration de la situation économique et la sécurité alimentaire".

L'UIPA a également réitéré son engagement à "promouvoir l'action collective afin de consolider l'action arabe commune et une véritable solidarité, en tant qu'approche proactive contribuant à renforcer les capacités des peuples de la région et inculquant aux générations montantes les valeurs du dialogue constructif et fructueux", conclut le document.