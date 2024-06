Algérie: Collecte et récupération de milliers de peaux de moutons dans les wilayas de l'ouest

ORAN — Les campagnes de collecte des peaux de moutons sacrifiés, au cours d'Aïd El Adha dans les différentes wilayas de l'Ouest du pays, ont abouti à la collecte et à la récupération de milliers de pièces destinées à l'industrie du cuir.

Dans la wilaya d'Oran, l'entreprise chargée de la gestion des centres d'enfouissement technique (EPIC CET Oran) a récupéré 1.716 peaux intactes, qui ont été transférées à deux industriels, a fait savoir son directeur, Rachid Hamneche, qui a précisé que son entreprise a mobilisé pas moins de 50 agents et 5 camions pour effectuer la collecte des déchets ménagers.

Dans la wilaya de Mascara, 13.400 unités ont été collectées, selon le directeur local de l'industrie, Daghmane Raouf, qui a indiqué que cette quantité de peaux a été collectée au niveau de cinq centres d'enfouissement technique dans les communes d'Al Keurt, Mohammadia, Sig, Zahana et Oued El Abtal.

Une partie des peaux, à savoir 1.456 unités, a été livrée, mercredi, à une unité spécialisée dans la transformation du cuir dans la wilaya d'Aïn Temouchent, tandis qu'une autre part devrait être livrée, demain vendredi, A-t-on précisé .

La campagne de collecte des peaux dans la wilaya de Mascara a enregistré la participation des directions de l'industrie, des travaux publics et de l'environnement et des communes, a-t-on souligné.

Dans la wilaya de Tissemsilt, plus de 3.800 peaux ont été collectées, selon le directeur local de l'Industrie Rachid Terrari, qui a déclaré que les peaux ont été triées et 1.600 pièces ont déclarées intactes et transférées à la tannerie de la wilaya de Djelfa.

Le même responsable a salué l'adhésion des habitants de la wilaya à la campagne de collecte des peaux et leur engagement par rapport aux conditions de leur conservation, ce qui a facilité le processus du traitement et du tri, évitant ainsi leur détérioration, compte tenu de la température élevée enregistrée au cours de cette période.

Dans la wilaya de Relizane, plus de 14.000 peaux de moutons ont été collectées, selon le directeur local de l'Environnement, Reda Bensalem, qui a indiqué que l'opération a été organisée en collaboration avec la direction de l'Industrie, en coordination avec les directions du Commerce et de la Promotion des exportations, celle des affaires religieuses et des wakfs et l'entreprise de gestion des centres d'enfouissement technique, en plus des communes et du le groupe textile "GITEX".

A Sidi Bel Abbes, 8.000 peaux de moutons ont été collectées à l'occasion de l'Aïd El-Adha, selon le directeur local de l'Industrie, Djamel-eddine Bensouna.

La même source a expliqué que dans le cadre de la mise en oeuvre de la campagne nationale de collecte des peaux de moutons du sacrifice pour l'année 2024, quelque 8.000 peaux ont été collectées, sachant que l'opération de tri a abouti à la sélection de 1.700 peaux intactes pouvant être exploitées comme ressource économique, précisant que les peaux intactes seront envoyées à la tannerie publique de la wilaya d'Aïn Temouchent.

Dans la wilaya d'El Bayadh, cette campagne s'est soldée par la collecte de 6.300 peaux, durant les jours de l'Aïd El-Adha, a fait savoir le directeur de l'Industrie de la wilaya Ahmed Bencherik.

L'opération, pour laquelle toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires ont été mobilisées, a reçu une l'adhésion des citoyens de toutes les communes de la wilaya.

Selon le même intervenant, après le processus de collecte, les peaux ont été transférées à la tannerie publique située dans la wilaya de Djelfa afin de les trier et d'en exploiter les pièces intactes.