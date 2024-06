Algérie: L'AEP, le stockage des céréales et les actes d'urbanisme au centre de la réunion du Gouvernement

ALGER — Le Gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a examiné plusieurs dossiers relatifs notamment à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable AEP , le renforcement des capacités nationales de stockage des céréales et la simplification des procédures d'octroi des actes d'urbanisme, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce jeudi 20 juin 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des différentes mesures prises pour l'exécution des instructions de Monsieur le Président de la République, relatives à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et à l'état de mise en oeuvre du programme spécial qu'il a ordonné pour atténuer les impacts de la pénurie d'eau potable et développer des capacités de production d'eau dans le cadre d'un projet ambitieux visant à répondre de manière pérenne aux besoins des citoyens et à faire face au stress hydrique dû à la sécheresse et au changement climatique.

Par ailleurs, le Gouvernement a examiné un certain nombre de mesures relatives à la mise en oeuvre du programme national pour le renforcement des capacités nationales de stockage des céréales, qui constituent un des axes majeurs de la politique nationale de sécurité alimentaire décidée par Monsieur le Président de la République.

Le Gouvernement a également examiné les moyens de promouvoir la participation des chambres de commerce et d'industrie à la dynamique économique que connait le pays aux niveaux national et local, et ce, à travers un cadre réglementaire compatible avec la nature de leurs missions et permettant à leurs adhérents de gérer leurs affaires avec efficacité et souplesse.

Enfin, et dans le cadre de la simplification des procédures d'instruction et d'octroi des actes d'urbanisme, y compris les permis de construire, et leur délivrance dans les meilleurs délais, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités d'instruction et de délivrance de ces documents, notamment la mise en exploitation de la plateforme numérique des actes d'urbanisme ainsi que sa généralisation à travers le territoire national ".