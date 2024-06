Congo-Brazzaville: Infrastructures - Bientôt un siège pour le Conseil des sages de Pointe-Noire

C'est à Loandjili, dans le quatrième arrondissement de Pointe-Noire, que le siège départemental des sages sera construit. La cérémonie de pose de la première pierre marquant le début des travaux a eu lieu le 18 juin devant les autorités de la ville.

prévu d'être construit sur une superficie au sol de 280m2, le bâtiment aura une forme circulaire qui inspirera l'unité et le rassemblement. Avec une capacité d'accueil de 100 places assises, il comportera en son centre une salle polyvalente de 90 m2, autour de laquelle s'articuleront trois bureaux d'environ 10,5m2 chacun, un bloc sanitaire de 18m2, un bureau pour le secrétariat de 11m2, deux locaux de rangement de 2 à 3 m2, ainsi qu'un local technique de 2,5m2. Les travaux de ce majestueux centre dont le maître d'ouvrage est la société Wing Mah E&P ont été confiés à la société Marinter Congo pour une durée de quatre mois.

Pour Max Toussaint Loemba, administrateur-maire de Loandjili, l'implantation de ce siège dans sa zone administrative est un honneur. « Tout est grand, tout est à notre bénéfice, l'arrondissement 4 de Pointe-Noire, notre ville, voit sa présence valorisée par cette nouvelle bâtisse de qualité », s'est-il réjoui. La construction de ce bâtiment est la matérialisation de la promesse du gouvernement qui avait pris l'engament, par l'entremise de Bruno Jean Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures, de doter à cet organe un siège digne de ce nom.

En construisant cette bâtisse où tradition et modernisme coexisteront en harmonie, le gouvernement permet non seulement aux membres de ce Conseil de travailler dans des conditions requises, mais s'engage également dans la préservation et la promotion de la culture congolaise.

Dans son intervention, Jean Baptiste Ngoma Mavoungou, président des sages de Pointe-Noire, s'est dit heureux de cette réalisation tout en louant les efforts du gouvernement. « Le ministre des Hydrocarbures nous avait fait la promesse d'un centre social, des jours sont passés et on avait fini par perdre espoir. Aujourd'hui, le ministre a tenu sa parole et c'est une grande satisfaction pour nous », a-t-il dit. Notons que le Conseil départemental des sages de Pointe-Noire a été mis en place le 14 mai 1995 par le gouvernement. il a pour vocation de modérer la vie morale du département.