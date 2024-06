Congo-Brazzaville: Vivre avec la drépanocytose

La drépanocytose, maladie génétique affectant les globules rouges, reste méconnue du grand public malgré sa prévalence croissante. Le témoignage poignant de Princilia, raconté dans son livre « De l'ombre à la lumière » récemment dévoilé lors d'une rencontre littéraire, nous plonge dans le quotidien d'une vie marquée par cette pathologie depuis l'enfance.

Diagnostiquée à l'âge de 2 ans, Princilia a grandi avec les défis imposés par la maladie : crises douloureuses imprévisibles, fatigue chronique et hospitalisations fréquentes. Son parcours illustre la résilience dont font preuve les patients atteints de drépanocytose. Malgré des obstacles, Princilia a poursuivi ses études et mène une carrière professionnelle hybride, refusant de se laisser définir par sa maladie.

Son témoignage soulève des questions cruciales sur l'inclusion des personnes atteintes de maladies chroniques dans notre société. Comment concilier vie professionnelle et contraintes médicales ? Quelle place pour la drépanocytose dans le débat public sur la santé ?

L'histoire de Princilia met en lumière l'urgence d'accroître la sensibilisation et la recherche sur cette maladie. Elle appelle aussi à une réflexion plus large sur notre rapport à la différence et à la vulnérabilité. En partageant son expérience à travers ce livre, la jeune écrivaine et journaliste contribue à briser le silence entourant la drépanocytose. Son message d'espoir et de détermination nous rappelle que derrière chaque patient se cache une histoire unique de résilience et de force.