Congo-Brazzaville: Inondations du département de Pointe-Noire - Les victimes bientôt prises en charge par le projet Proclima

Une réunion d'information des bénéficiaires du projet Proclima axée sur la collecte des données des infrastructures communautaires et des ménages touchés par les inondations à Pointe-Noire a eu lieu le 20 juin au siège de la mairie centrale, en présence de Poaty Andjoli Medécie Sainte Jossina et Carine Ibatta, respectivement secrétaire générale du Conseil départemental et municipal et directrice de l'Assistance humanitaire au ministère chargé des Affaires sociales.

Ouvrant les travaux des retrouvailles, la secrétaire générale du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a signifié que des problèmes environnementaux sont d'actualité à la fois au niveau mondial et en République du Congo. La ville de Pointe-Noire n'est pas épargnée par des pollutions de tous genres, contribuant ainsi aux changements climatiques résultant de divers aléas comme les températures élevées, les inondations et autres.

«Pour prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement, il sied de renforcer les capacités de gestion environnementale de nos collectivités, en tenant compte des éléments techniques tels que la conception d'un plan d'assainissement et de gestion dans les grands centres urbains ainsi que dans les quartiers, la délocalisation des zones industrielles dans les zones susceptibles d'assurer une bonne commodité avec la nature et les humains, la protection des zones marécageuses et des cours d'eau, le respect du plan directeur de la ville, la création d'un jardin botanique en vue d'assurer l'arborisation des espaces », a-t-elle suggéré.

Pour sa part, la directrice de l'Assistance humanitaire au ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Actions humanitaires, Carine Ibatta, a expliqué que l'objectif de cette réunion est de présenter et d' expliquer aux bénéficiaires ainsi qu' aux autorités locales qu'il y aura bientôt un projet dans la ville qui apportera une aide supplémentaire aux victimes, à part celle déjà apportée par le gouvernement. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 3 milliards FCFA.

Les inondations de décembre 2023 et de février dernier ont occasionné quelques cas de décès à travers neuf départements du pays. A Pointe-Noire, six arrondissement et soixante et onze quartiers sont concernés par ce projet.