Congo-Brazzaville: « Ecrire à Bangui » 2024 - Une Congolaise parmi les cinéastes sélectionnés

Belvie Kiba Eyelemamy fait partie des neuf candidats retenus pour prendre part à l'Atelier d'écriture régional de film « Ecrire à Bangui » qui se tiendra du 5 au 20 juillet, offrant ainsi aux lauréats un accompagnement dans leurs projets de films de fiction et documentaires.

Porté par Pascale Appora et soutenu par les ambassades de France partenaires, le projet d'atelier d'écriture « Ecrire à Bangui » entre dans les missions que s'est données l'association Lê Tî Bêafrica depuis sa création en 2022. Concrètement, il vise à développer chez les futurs scénaristes le sens de créativité cinématographique et artistique, de leur donner les bases pour passer d'une simple idée de film à un projet écrit. Ainsi développer un dynamisme de travail et de réflexion, fournir un accompagnement pouvant permettre d'encadrer les projets de films, opérer des choix clairs par rapport aux sujets à traiter et aboutir à présenter un dossier bien bâti, qui puisse être porté au niveau international.

« L'atelier "Ecrire à Bangui" est aussi une occasion d'inculquer aux participants le sens critique par des sessions de visionnage et d'analyse de films. Les amener à analyser la cinématographie, de pousser chacun à pouvoir se créer sa propre façon de raconter son histoire en s'inspirant des oeuvres existantes. Chaque édition s'étend sur deux ans », a indiqué Appora-Gnekindy Pascale, réalisatrice centrafricaine et promotrice du programme « Ecrire à Bangui ».

Cette année, les lauréats sont originaires de la Centrafrique, du Congo, de la République démocratique du Congo et du Gabon. Journaliste de profession, Belvie Kiba Eyelemamy est passionnée d'écriture et souhaite à travers cet atelier embrasser un autre domaine qui lui passionne : le cinéma. Avec des mentors professionnels et aux côtés d'autres lauréats, elle s'outillera, entre autres, à une bonne culture cinématographique développant un sens critique et une source d'inspiration pour leur propre oeuvre ; aux bases de la pratique artistique et filmique.

Aussi, l'atelier offrira aux participants la possibilité de travailler chacun sur les projets des autres. Ce moment vise à développer le sens du travail en équipe et la notion de complémentarité ; ce qui les préparera aux grands projets. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à Belvie, dans l'espoir de voir émerger les fruits de ce coaching.