Ethiopie: Le Conseil des ministres adopte des décisions sur des projets de loi et de règlement

Addis Ababa — Le Conseil des ministres a approuvé plusieurs projets de loi et de règlement lors de sa 36e session ordinaire, dans des domaines tels que l'aviation, l'assurance des véhicules au tiers, le contrôle du trafic routier et le secteur de l'éducation.

Le Conseil a d'abord examiné le projet de loi visant à réviser la convention internationale sur l'aviation, qui a pour but de défendre les intérêts nationaux, de renforcer la représentation et les droits de vote de l'Éthiopie dans les forums internationaux et d'assurer la reconnaissance mondiale de la structure de l'aviation civile du pays.

Après avoir discuté du projet de loi, le conseil a décidé à l'unanimité de l'envoyer à la Chambre des représentants du peuple pour approbation.

L'autre point à l'ordre du jour du Conseil des ministres était le règlement sur l'assurance des véhicules au tiers, qui vise à normaliser les procédures au niveau national, à renforcer l'application, à déterminer les taux de prime et les montants de franchise pour les polices d'assurance des véhicules au tiers, et à introduire une couverture appropriée pour les véhicules électriques entrant dans l'industrie.

Le Conseil a approuvé le règlement et annoncé son entrée en vigueur dès sa publication dans la Gazette fédérale Negarit.

Le projet de règlement sur le contrôle de la circulation routière était l'autre point à l'ordre du jour du Conseil.

Reconnaissant que les accidents de la route sont un problème sociétal transversal causant des pertes de vies humaines, des dommages corporels et matériels, le Conseil des ministres a approuvé le règlement avec des dispositions détaillées pour contrôler le flux du trafic routier en fonction des conditions existantes.

Après avoir délibéré sur le projet de règlement, le Conseil a approuvé sa mise en oeuvre dès sa publication dans la Gazette fédérale Negarit.

Le projet de proclamation sur l'enseignement général était l'autre point à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres d'aujourd'hui.

Le projet de proclamation vise à garantir un accès équitable, la qualité et la pertinence de l'enseignement primaire et secondaire pour tous les citoyens dans l'ensemble du pays.

Le projet de loi couvre les programmes, l'organisation des écoles, les affaires des enseignants, le contrôle des institutions éducatives non gouvernementales, entre autres dispositions.

Le Conseil a approuvé le projet de proclamation sur l'enseignement général, qui sera transmis à la Chambre des représentants du peuple après incorporation des amendements.

Enfin, le Conseil des ministres a débattu d'un projet de règlement visant à définir un cadre national de qualification.

Soulignant la nécessité d'assurer la qualité, la comparabilité et la reconnaissance des qualifications délivrées dans le cadre des programmes d'éducation et de formation, le Conseil a approuvé le règlement visant à établir des normes de responsabilité et un cadre national des qualifications.

Le Conseil a décidé que le règlement entrerait en vigueur dès sa publication au Journal officiel fédéral (Federal Negarit Gazette) après avoir délibéré sur la question.