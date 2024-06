Ethiopie: Le groupe FOTON Motors exprime son souhait de s'engager dans la fabrication de véhicules électriques

Addis Ababa — Le groupe FOTON Motors, fabricant chinois de véhicules, a annoncé son intention de se lancer dans la production de voitures électriques en Éthiopie.

FOTON est une entreprise chinoise qui conçoit et fabrique des camions, des bus et des véhicules utilitaires sport.

Le ministre des transports et de la logistique, Denge Boru, s'est entretenu avec une délégation de l'entreprise.

À cette occasion, le ministre d'État a remercié les membres du groupe d'avoir exprimé leur désir de participer au secteur du transport et de la logistique en investissant dans la production de voitures électriques. Il a ajouté que son ministère était prêt à coopérer avec diverses institutions pour combler le manque de demande dans le secteur.

Il a déclaré qu'en plus de planter des milliards d'arbres à travers l'Éthiopie chaque année pour freiner les effets du changement climatique, le pays est également engagé dans l'expansion de la demande croissante de voitures électriques.

Le ministre d'État s'est dit ravi d'accepter le souhait de Foton de s'engager dans la fabrication de voitures électriques en Éthiopie.

M. Dange a ajouté que le gouvernement éthiopien avait mis en place un large éventail d'incitations fiscales pour encourager les constructeurs de voitures électriques à s'installer dans le pays.

À cet égard, le groupe Foton Motors peut exploiter efficacement les dispositions du programme d'incitation en important des pièces détachées et en les assemblant en Éthiopie, étant donné que le GERD est en cours d'achèvement afin de garantir un approvisionnement durable en énergie hydroélectrique.

Chang Rue, PDG du groupe FOTON Motors, s'est renseigné sur la politique et les stratégies nationales qui permettraient à son entreprise de s'engager dans la production et la commercialisation de voitures électriques en Éthiopie et a été longuement informé par les fonctionnaires du ministère.

M. Chang a déclaré que le groupe FOTON Motors contribuerait davantage à la production de voitures électriques économes en énergie et non polluantes, qu'il mènerait également des recherches scientifiques et technologiques sur la promotion du secteur et qu'il s'efforcerait de concrétiser les discussions menées avec le ministère.