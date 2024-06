Soudan: Coopération technique entre le pays et la Propriété Intellectuelle

Port Soudan — Le ministre de la Justice, Dr. Muawiyah Osman a signé ce jeudi soir un accord de coopération technique entre la République du Soudan et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle-OMPI, selon lequel un système numérique de gestion de la propriété industrielle sera mis en place dans le cadre du soutien consultatif et technique que l'OMPI fournit au secrétariat général de la propriété intellectuelle au sein du ministère de la Justice. M. Nasomi, directeur général adjoint de l'organisation a signé pour l'OMPI.

Le ministre a exprimé les remerciements et l'appréciation du Soudan pour le soutien consultatif et technique que l'organisation a fourni pour renforcer les capacités du Secrétariat national.

Son Excellence a souligné que le Soudan attache une grande importance à la promotion et à la protection de la propriété intellectuelle, convaincu du rôle qu'elle joue dans le développement de l'économie soudanaise, la protection des biens nationaux et l'amélioration de la compétitivité et des revenus commerciaux. Il cherche également à renforcer les capacités des institutions concernées par la propriété intellectuelle. y compris les universités et les centres de recherche.

Le ministre a évoqué la situation actuelle dans le pays, résultant de la rébellion de la milice rebelle des Forces du Soutien Rapide- FSR et ses répercussions négatives sur le secteur de la créativité et de l'innovation, les institutions nationales et les infrastructures du pays, exprimant l'aspiration du Soudan pour le soutient que l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle peut présenter dans la reconstruction de ce secteur important - pour le développement et la prospérité - dans la phase qui suit la guerre. \OSM