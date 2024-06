Soudan: Journée mondiale des réfugiés... Les Soudanais font face à des circonstances complexes

Pendant que le monde célèbre la Journée mondiale des réfugiés, qui coïncide le 20 juin de chaque année, les réfugiés soudanais dispersé en raison de la guerre et de la violence sont confrontés à plusieurs défis camps de réfugiés, y compris les conditions climatiques difficiles, le manque de besoins en matière de logement convenable, le manque de ressources alimentaires, la difficulté d'obtenir de l'eau potable et l'accès aux installations de santé comme éléments exacerbant les cas de malnutrition et les décès d'enfants et de mères.

Mme Aisha Mohamed, une habitante de la région d'Al-Azhari, au sud de Khartoum, a déclaré : « L'idée de quitter la maison ne m'est pas venue à l'esprit alors que mes enfants étudiaient dans les écoles et les universités. Elle a ajouté : « Lorsque la guerre a éclaté à Khartoum et que la violence s'est intensifiée et a continué, il est devenu difficile d'avoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments à mesure que les opérations militaires se poursuivaient. Elle a poursuivi : « Avec le manque de ressources financières, la difficulté de la vie , des marchés, le mouvement des achats et des ventes, la propagation du pillage , du vol et l'interruption des services nécessaires, tels que l'électricité et l'Internet, j'ai quitté Khartoum vers la frontière orientale et de là jusqu'à l'État d'Éthiopie.

%

Elle a souligné que choisir l'asile et quitter son foyer est une décision difficile, mais inévitable dans des conditions de guerre. Elle a déclaré : « Je suis partie afin d'obtenir une vie sûre pour mes enfants, une bonne éducation, des soins de santé et un accès à la nourriture et aux médicaments. Nous espérons parvenir à une paix durable afin de pouvoir rentrer chez nous. Des milliers de réfugiés soudanais vivent dans le camp d'Adré au Tchad, après y avoir fui à la suite des violations généralisées perpétrées par la milice de Forces de Soutien Rapide-FSR dans la région du Darfour.

M.Nasr al-Din Ahmed Adam Khater, un habitant d'El-Geneina (quartier d'Al-Jabal), a déclaré : « Je suis allé au camp depuis l'attaque d'El-Geneina et l'agression contre toutes les personnes même à l'intérieur des maisons. » Il a ajouté : « Des personnes âgées, des jeunes et des enfants ont été tués. Lors de cette attaque, j'ai été touché par une balle dans la jambe par derrière. J'ai été soigné, mais la blessure m'a empêché de marcher.

Pour sa part, Mme Dr Mawahib Younis, responsable du secteur médical dans le camp du nord la ville tchadienne (Adré), a parlé des médicaments reçus de l'initiative « Sauvez El Geneina » au cours de la période passée, du nombre des incidents ,des besoins et la situation sanitaire actuelle dans le camp. Elle a déclaré : « La situation actuelle dans le camp est que nous avons besoin au moins de soins de santé primaires : Une clinique ou d'un centre de santé, afin de pouvoir traiter les cas simples avant de les transférer ailleurs. » . Elle a poursuivi : « Nous avons de nombreux cas de diarrhée parmi les enfants, les rhumes, le paludisme, en particulier avec le début de la saison d'automne, et la fièvre intestinale.

Le journaliste et analyste politique Dr. Hamza Awadallah a souligné un certain nombre de problèmes et de défis auxquels sont confrontés les réfugiés soudanais. Il a déclaré dans une déclaration à la SUNA : « Il existe un problème important, celui de la capacité à faire face financièrement. » . Il a ajouté : « La plupart des pays vers lesquels les réfugiés soudanais sont partis souffrent du problème du manque d'opportunités d'emploi. Même les investissements dans ces pays doivent être importants et à un niveau élevé, alors les petits investissements ne sont d'aucun bénéfice, et ils sont difficile dans des pays surpeuplés comme l'Éthiopie et l'Égypte.

M. Hamza a déclaré que le refuge a des effets psychologique et sociale, ce qui provoque un fossé psychologique dû à l'anxiété, ajoutant que ces effets créent ensemble un état de fossé psychologique.

Deuxièmement, la personne en refuge a besoin de temps pour s'y habituer et elle ne sait pas quand cette situation d'urgence ou tragique prendra fin.

La guerre qui a éclaté le 15 avril 2023 a contraint des millions de personnes à fuir leurs foyers, à se diviser entre réfugiés dans les pays voisins ou personnes déplacées dans des États fédérés qui n'ont pas connu d'affrontements et jouissaient de la stabilité.

Selon des organisations internationales, le Soudan connaît la pire crise de déplacement interne au monde, avec plus de 6 millions de personnes déplacées internes, en plus d'environ deux millions de réfugiés. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire au Soudan (OCHA) a déclaré dans son dernier rapport que le Soudan souffre d'une crise humanitaire épique. Le conflit en cours au Soudan a poussé environ 8,8 millions de personnes à fuir leur foyer.

OCHA estime que 6,8 millions de personnes ont été déplacées de force à l'intérieur du pays, tandis qu'environ deux millions de personnes ont traversé la frontière vers les pays voisins, notamment le Soudan du Sud, le Tchad, l'Égypte et l'Éthiopie ainsi que d'autres pays voisins, arabes et africains, espèrant une paix proche et un bon retour.\OSM