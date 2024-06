Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? Jean-Luc Herbulot, premier réalisateur congolais à rejoindre WME

Né en 1983 dans la ville côtière de Pointe-Noire, Jean Luc Herbulot est le premier réalisateur et scénariste d'Afrique francophone à rejoindre l'agence artistique américaine William Morris Agency (WME), qui représente les acteurs, les musiciens, écrivains et artistes auprès des sociétés de production artistique.

Jean-Luc Herbulot a connu un parcours extraordinaire dans les domaines de l'art et du cinéma. Créant à ses débuts un groupe de musique rap émergent au Congo jusqu'à son travail révolutionnaire dans la réalisation, il n'a pas cessé de gravir des échelons. Le déclic naît à son jeune âge, lorsqu'il a commencé à dessiner et à écrire des histoires. Ses activités comprenaient l'écriture, le dessin, la composition de musique, le travail sur les jeux vidéo et la conception graphique.

En 2004, alors qu'il étudie le montage dans le cadre de ses études multimédia à l'IUT de Marne-la-Vallée en Europe, il réalise son premier court métrage, intitulé "Vierge", pour lequel il réalise également la scénarisation, le storyboard, l'éclairage, le montage et la sortie DVD. Il obtient le grand prix du Festival SRC, organisé à l'IUT d'Haguenau cette année-là. Herbulot est diplômé en tant que chef de projet multimédia et a commencé à travailler pour la chaîne française TF1 en tant que graphiste puis directeur artistique.

%

Parallèlement, il crée sa propre société de production, qui réalise des clips musicaux exclusivement pour des artistes indépendants, afin de maintenir des standards créatifs élevés pour les productions à petit budget. En 2009, il réalise et co-produit le film "Concurrence loyale" (Loyal compétition) avec Thierry Frémont et Sagamore Stévenin. Le film est acheté par Canal+, Orange et distribué en Italie, en Espagne, en Russie et en Afrique du Nord.

En 2010, il rejoint la prestigieuse agence de représentation artistique CAA. En deux ans, il écrit, réalise et produit plusieurs courts métrages : Stabat Mater (France), Sick (Etats-Unis), et Munster Cake (France). Il signe, l'année suivante, la réalisation du clip « Blokkk identitaire » pour Youssoupha et Médine. C'est le premier clip de rap à être récompensé à l'International Music Vidéo Festival à Paris.

Son long métrage "Dealer", sorti en 2014, sera développé en trois mois et tourné en dix-huit jours pour un budget de 30 000 €. Le film fera le tour des festivals internationaux de genre et sera distribué dans plus de soixante-dix pays. Surtout, ce sera le premier film indépendant français acheté et distribué par le géant Netflix. Jean-Luc quitte alors l'agence artistique CAA pour rejoindre l'agence concurrente WME, à Los Angeles, faisant de lui le premier réalisateur congolais à rejoindre cette agence américaine.

En 2018, contacté par Canal + Afrique, il s'envole pour Dakar en compagnie de Yann Gaël (sacré meilleur comédien télé français 2018) et Issaka Sawadogo, comédien guyanais, pour réaliser l'année suivante "Sakho et Mangane", une série policière mêlant thriller, mysticisme et "buddy movie". Sous la casquette de "showrunner", de réalisateur et de co-scénariste, il intègre l'équipe de Keewu production pour une création originale de huit épisodes de cinquante-deux minutes tournée avec des équipes locales.

"Sakho et Mangane" constitue une des premières séries Premium de la grille Canal Overseas, à destination du marché télévisuel d'Afrique francophone. Créatif insatiable, il rejoint en 2020 son ancienne collaboratrice, la productrice franco- sénégalaise Pamela Diop et créent ensemble Lacme studios.

Il écrit et réalise ensuite le long métrage « Saloum », un western africain mêlant plusieurs genres. Sélectionné au Festival international du film de Toronto 2021, le film reçoit plusieurs prix, dont celui de la meilleure réalisation à l'Austin Fantastic Fest la même année au Texas. La société sert de plateforme de lancement pour des projets audiovisuels africains ambitieux dans les domaines de la fiction, de la télé et du digital

Notons que son troisième long métrage « Zéro », sorti en 2021, est une co-production américano-sénégalaise tournée en anglais, à Dakar. Ses deux dernières productions, à savoir "Saveur de la mort" (2022) et "Un jour de colère" (2024) sont à voir et à revoir.