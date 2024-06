Afrique de l'Ouest: BRVM - Vigoureuses progressions des trois indices phares de la Bourse ce 20 juin 2024.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 20 juin 2024, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de vigoureuses progressions contrairement à la séance de la veille.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,89% (contre une légère baisse de 0,04% précédemment) à 230,30 points contre 228,27 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre un accroissement de 0,94% (contre une hausse de 0,11%) à 115,01 points contre 113,94 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a connu une hausse de 1,08% (contre une baisse de 0,81% le 19 juin 2024) à 109,25 points contre 108,08 points la veille.

La valeur des transactions s'est rabaissée à 356,074 millions FCFA alors qu'elle s'établissait à 939,490 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a connu une augmentation de 75,487 milliards, passant de 8492,178 milliards FCFA le 19 juin 2024 à 8567,665 milliards FCFA ce jeudi 20 juin 2024.

Celle du marché des obligations est en revanche en baisse de 13,438 milliards, à 10 239,378 milliards FCFA contre 10 252,816 milliards FCFA le mercredi 19 juin 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGB Côte d'Ivoire (plus 7,00% à 3 745 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,61% à 4 275 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,43% à 1 820 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,33% à 6 230 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 4,49% à 2 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,52% à 2 150 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 500 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,44% à 800 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 490 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,52% à 1 950 FCFA).