Congo-Brazzaville: Commémoration - Le soixantenaire de l'Acap placé sous le signe de la protection des droits de l'homme

Les activités marquant le 60e anniversaire de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap) ont été lancées, le 19 juin, à la mairie de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, sur le thème « Peuples des Nations unies épris de paix, unissons-nous pour protéger les droits de l'homme souvent facteur des conflits ».

Créée en 1964, l'Acap célèbre cette année son 60e anniversaire. Au nombre d'activités prévues figurent des conférences-débats, des expositions et témoignages des anciens boursiers de l'Acap ainsi que la présentation du livre « Vital Balla pour la paix, la solidarité et l'amitié des peuples ». Il s'agit, en effet, d'un ouvrage qui trace la visibilité des actions attrayantes d'une association qui prône la paix, la solidarité et l'amitié dans le monde.

La cérémonie de lancement des activités, présidée par le directeur de cabinet du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Eugène Loutonadio, en présence du secrétaire général de l'arrondissement 6 Talangaï, Tiburce Ingombo, a donné lieu à une causerie-débat et à une réflexion. « Cette occasion du soixantenaire est la bienvenue pour faire un bilan et pour le futur de l'Acap.

Nous devons continuer à raviver la flamme de l'Acap avec Vital Balla et après lui. Durant cette année du soixantenaire, les conférences sur les droits de l'homme doivent être accentuées pour que l'Acap, voire ses membres, soient les bons activistes des droits de l'homme », a planté le secrétaire chargé à l'organisation et la vie de l'Acap, Albert Bobeka, d'entrée de jeu.

Le président départemental de l'Acap Brazzaville, Remy Massamba, est revenu sur le grand travail accompli par le président fondateur de cette organisation non gouvernementale (ONG), Vital Balla, qui, pour des raisons médicales, ne peut pas présider les différentes activités programmées.

« Nous fêtons aujourd'hui le 60e anniversaire de l'Acap, c'est une série d'activités qui seront menées pour matérialiser les 60 ans pour que les gens se souviennent, surtout que notre ONG a eu à former des Congolais qui servent à travers le monde, à mener des luttes pour la libération des peuples. L'Acap se lance désormais dans la protection des droits de l'homme et l'égalité des chances. Le travail noble accompli par le président Balla est d'une éloquence sans pareille parce qu'il est difficile, depuis 1964, de mener une activité jusqu'en 2024 », s'est-il exprimé au nom de la transition intergénérationnelle assurée par le président fondateur.

Exposant sur le « Rôle de la société civile dans un pays démocratique », Eugène Loutonadio a rappelé que la démocratie n'est pas seulement une question des partis politiques et des élections au regard des exigences qui la transcendent. Selon lui, la démocratie est une somme d'exigences qui concourent au bien collectif en visant dans toute la mesure la perfection. C'est aussi le respect des lois, le pluralisme, le respect des opinions dirigeantes ayant toutes droit de cité.

La démocratie est également la gestion rationnelle et dynamique des conflits, entendu que toute société est par essence conflictuelle plus que composée de personnes ayant des intérêts différents et les intérêts des uns et des autres par définition ne peuvent coïncider.

« Prenant en compte tous les aspects soulignés, la place des organisations de la société civile se veut déterminante. Plus elles sont organisées, crédibles, engagées, plus les élites politiques, en particulier, et la population, en général, seront canalisées au mieux pour le bon fonctionnement des pays permettant à tous l'accès et la jouissance pleine des droits reconnus à toute personne humaine, à savoir les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels », a conclu le directeur de cabinet du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales.