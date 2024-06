Cote d'Ivoire: Boxe - Jhimmy Traoré offre un important équipement au club de Bouaké

Dans le but de redonner une nouvelle image au club de boxe de Bouaké, le promoteur de cette discipline en Côte d'Ivoire, Jhimmy Traoré, a généreusement offert un important lot d'équipements de boxe au club de la commune de Bouaké. Ce lot comprend des gants, des shorts, des banderoles et des compresses. Ce don facilitera l'entraînement et la formation des membres du club.

La cérémonie de remise des équipements a eu lieu le samedi 15 juin 2024, au foyer municipal de Bouaké, rapporte la note d'information produite à cet effet.

Jhimmy Traoré, le donateur, dans son intervention a expliqué les raisons qui l'ont poussé à effectuer ce don d'équipements. « Nous faisons ce don d'équipements car nous avons constaté que les jeunes qui s'investissent dans ce sport ne disposent pas toujours du matériel adéquat. Aujourd'hui, nous nous battons pour offrir des opportunités aux jeunes. Il est essentiel de leur fournir les équipements nécessaires, car nous croyons que la boxe commence par le bon équipement », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : Les bénéfices que nous avons accumulés grâce à nos activités nous permettent de les soutenir dans la pratique de leur passion, dans les meilleures conditions possibles, et de promouvoir l'innovation et le respect dans ce secteur ».

Il a ajouté qu'après cette remise, lui et son équipe envisagent rénover la salle qui permet aux boxeurs de Bouaké d'exercer leur métier. « Il y a 20 ans, nous étions tous présents lorsque cette salle était flambant neuve. Aujourd'hui, elle ne répond plus aux normes requises et de nombreux éléments manquent. Nous nous battons pour lui redonner une nouvelle dynamique, équiper ces jeunes afin que la boxe devienne un sport valorisé en Côte d'Ivoire, en particulier à Bouaké, et qu'elle devienne le sport favori des jeunes de cette ville », a-t-il déclaré.

Une occasion de dévoiler sa vision qui est selon lui, de faire émerger des champions du monde dans les années à venir en Côte d'Ivoire, dans cette discipline. « Et cela ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la première fois que nous réalisons une telle action. Lors de notre premier don, nous avons offert des gants et cela s'est bien passé. Aujourd'hui, nous sommes à Bouaké pour équiper encore davantage des clubs afin qu'ils puissent compter parmi eux des champions du monde demain matin », a-t-il expliqué.

Quant à Adama Sanogo, l'entraîneur principal du club de boxe de Bouaké, il a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude envers Jhimmy Traoré pour ses efforts en tant que promoteur de cette discipline. « Nous remercions chaleureusement Jhimmy Traoré pour cet acte en notre faveur. Nous utiliserons ces équipements de manière judicieuse dans les mois et les années à venir, et nous espérons que Bouaké sera reconnue sur la scène internationale de la boxe grâce à des événements mettant en valeur les talents africains et mondiaux », a-t-il déclaré à son tour.

Il est bien de le souligner, cette initiative de don d'équipement de Jhimmy Traoré a commencé à Abidjan, notamment dans les communes d'Abobo et de Marcory, avant de se conclure à Bouaké. Présent lors de cette remise de don, le député de Bouaké, Beman Fofana, a salué cette action de Jhimmy Traoré visant à promouvoir la boxe en Côte d'Ivoire.