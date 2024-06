Niger: Le pays- Bia Niger inaugure un centre d'affaires destiné aux Pme/Pmi

Dans le cadre de sa politique de développement économique du Niger, Bia Niger, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp) a inauguré le jeudi 6 juin 2024, un centre d'affaires destiné aux Petites et moyennes entreprises et industries (Pme/Pmi).

Selon le communiqué du service de communication de l'instance bancaire dont Fratmat.info a eu copie, la cérémonie s'est déroulée dans la commune de Yantala à Niamey (capitale du Niger) en présence de plusieurs personnalités du monde économique, politique, des représentants des ministères des finances et du commerce, ainsi que la directrice générale de la banque, Mme Ango Nana Aissa.

Bâti sur une superficie de 350 m2, ce centre d'affaires allie à la fois modernité et confort. Il est adapté aux exigences des Pme/Pmi de tous les secteurs d'activités. Il est composé d'espaces d'accueil dédiés, de zones d'attente et des salles de réunion pour garantir la confidentialité et la sécurité des échanges.

La construction de ce centre s'inscrit dans la vision de la banque qui vise à long terme, de renforcer l'accès au financement et l'accompagnement pour les Pme/Pmi. Cette initiative marque ainsi, un pas de plus vers la construction d'un écosystème de financement robuste et inclusif, essentiel pour le développement économique du Niger.

Pour la directrice de cette structure bancaire, Mme Ango Nana Aissa, les Pme/Pmi constituent le moteur du dynamisme du pays. « Notre objectif est de soutenir leur croissance et de les aider à devenir plus compétitives sur le marché, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie au Niger », a-t-elle expliqué.