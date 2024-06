Afrique de l'Ouest: La BCEAO lance un système de paiement instantané interopérable

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a annoncé le lancement de la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), prévue pour le lundi 22 juillet 2024. Cette initiative témoigne de l'engagement de la BCEAO à instaurer un système de paiement opérationnel en continu, capable de traiter toutes sortes de transactions, quelle que soit la nature du compte.

Ce nouveau système permettra de proposer une gamme de services visant à simplifier les transactions quotidiennes et à encourager l'innovation financière. Que les comptes soient détenus auprès de banques, d'émetteurs de monnaie électronique, d'institutions de microfinance ou d'établissements de paiement connectés au système interopérable, les usagers pourront effectuer des transferts et paiements instantanés, les fonds étant disponibles immédiatement sur les comptes des bénéficiaires, même si ceux-ci appartiennent à des institutions financières différentes.

Les usagers pourront également effectuer leurs paiements auprès de commerçants disposant d'un QR Code interopérable ou pouvant envoyer une demande de paiement. La fourniture des services financiers aux entreprises sera ainsi standardisée. Cette infrastructure conforme aux normes internationales en matière de sécurité jouera un rôle clé dans la promotion de l'inclusion financière dans l'UEMOA.

Ce type de paiement, déjà présent en Europe sous le nom de « virement instantané », permet des transferts de fonds en euros en temps réel, les fonds étant disponibles en moins de 10 secondes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si la BCEAO implémente ce système, cela pourrait affecter les services de paiement instantané d'Orange Money et Wave au Sénégal, qui dominent actuellement le marché sénégalais de paiement instantané.

Contrairement à Orange Money et Wave, qui utilisent des numéros de téléphone pour les transactions, le système proposé par la BCEAO pourrait offrir des fonctionnalités similaires aux services européens, permettant des paiements via des numéros de téléphone à moindre coût.

Banque de Dakar (BDD)

Ecobank Sénégal

CBAO (Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale)

UBA (United Bank for Africa)

Société Générale Sénégal

Banque Atlantique Sénégal

Attijariwafa Bank

Bank of Africa (BOA) Sénégal

Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS)

Banque Islamique du Sénégal (BIS)

Crédit du Sénégal

La Banque Agricole (LBA)

NSIA Banque Sénégal

Orabank Sénégal

SGBS (Société Générale de Banques au Sénégal)

Banque Régionale de Marchés (BRM)

Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE)

Microfinances et institutions de paiement

Orange Money et Wave

Où ailleurs en zone Franc CFA

