Ile Maurice: Deepak Balgobin réfute Shakeel Mohamed sur le câble SAFE et la SBM

Mauritius Telecom a annoncé le déploiement national de la 5G lors d'une soirée à l'hôtel Intercontinental Resorts à Balaclava, en présence du ministre de la Technologie de l'information, de la Communication et de l'Innovation, Deepak Balgobin mercredi 19 juin dernier. Ce lancement marque une étape cruciale dans la transformation digitale du pays.

La 5G promet des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 Gbps, une latence réduite et une capacité accrue à connecter de nombreux appareils simultanément, révolutionnant ainsi des secteurs tels que la santé, l'éducation, le transport et l'agriculture.

Kapil Reesaul, CEO de Mauritius Telecom, a souligné l'impact de la 5G sur la vie quotidienne des Mauriciens, offrant des possibilités infinies pour une vie numérique plus fluide et efficace. Lors de la soirée, de nouvelles offres 5G postpayées et prépayées ont été présentées, allant de Rs 5 pour une heure de data illimitée à Rs 2100 par mois pour des services illimités.

Le ministre Deepak Balgobin a félicité Mauritius Telecom pour ses réalisations et a souligné l'importance de la 5G pour la croissance économique et sociale du pays. Il a également rappelé la nécessité d'une infrastructure robuste pour soutenir cette technologie et a encouragé la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé pour développer une connectivité solide. S'adressant à la presse, le ministre a critiqué les propositions de l'opposition concernant l'internet gratuit, affirmant que de telles mesures ne sont pas réalisables sans coûts importants.