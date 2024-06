Ile Maurice: Premchand Mungar élu Chairperson

Lors de l'assemblée générale de la Mauritius Bankers Association (MBA) le 17 juin Premchand Mungar, Chief Executive de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, a été élu président pour un mandat d'une année.

Il succède à Mark Watkinson, Chief Executive Officer (CEO) de la Bank One Ltd. Abrar Anwar, Managing Director & Chief Executive Officer (CEO) de la Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited, et M. Brian Ah-Chuen, Executive Director de l'ABC Banking Corporation Ltd, ont été élus en tant que vice-présidents.

«Le secteur des services financiers connaît une évolution constante et je suis honoré de pouvoir représenter les banques à ce tournant décisif. Je tiens à remercier les autres membres pour la confiance renouvelée qui m'a été accordée. Ensemble, nous allons travailler pour améliorer davantage la compétitivité et la résilience du secteur bancaire, avec l'innovation et le développement durable au coeur de nos priorités» a déclaré le nouveau Chairperson après son élection.