Ile Maurice: Beach volley - Les paires mauriciennes remportent leur premier match

Bons débuts pour l'équipe masculine de beach volley dans la Coupe Continentale. En effet, le duo Gilbert Alfred-David Carcasse a plutôt facilement remporté son match inaugural sur la plage de Martil au Maroc, hier matin. Nos compatriotes ont dominé les Kényans Brian Melly et Edward Kibet en deux sets, 21-16 et 21-16.

Nos compatriotes ont hérité de la poule D qui est la seule à compter cinq équipes. Les trois autres comptent quatre équipes. Hier soir, ils devaient livrer leur deuxième match face au Botswana. Les Botswanais Sekao Jack et George Chiswaniso ont, aussi, connu des débuts victorieux face au Togo, 21-18 et 21-15, hier. Carcasse et Alfred affronteront ensuite le Cameroun et le Togo.

Notre sélection féminine était opposée, quant à elle, au Niger pour son entrée en lice hier dans la poule C. Liza Bonne et Valentine Paul ont dominé la paire Rakiatou/Saadatou, en deux manches, 21-19 et 21-15. Notons que les Nigériennes avaient perdu leur premier match un peu plus tôt face au Cap-Vert 12-21 et 7-21. La première place de la poule se jouera aujourd'hui entre les Mauriciennes et les Capverdiennes.

Notons que les premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les quarts de finale alors que les deuxièmes et troisièmes de chaque poule disputent un Round 12 et les quatre vainqueurs obtiennent leur ticket pour les quarts de finale.