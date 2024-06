Ile Maurice: Un Mauricien à l'Euro - Sarvesh dans la marée Oranje

Le Mauricien Sarvesh, qui vit au Luxembourg, est un passionné de football et de cyclisme. Dans l'attente du début du Tour de France, dont il ira vivre certaines étapes sur place, il s'est mis en mode Euro 2024 et s'est rendu à Hambourg, dimanche dernier, pour suivre l'entrée en lice des Néerlandais, son équipe de coeur dans cet Euro, contre la Pologne...

«Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas un inconditionnel de la Hollande, c'est plutôt mon père ! (rires). Je supporte une équipe sud-américaine, mais comme je suis un fan de Liverpool, mon coeur va naturellement vers les Oranjes, vu qu'on a plein de joueurs dans l'équipe», explique Sarvesh.

Ceci dit, revêtir le fameux maillot KNVB m'a fait comprendre tout ce qu'un véritable supporter de football doit ressentir. Un jour avant le match contre la Pologne, l'ambiance était vraiment euphorique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des fan zones ici, en Allemagne, où des milliers de supporters se retrouvent pour suivre les matchs. Je suis allé à Hambourg pour voir le premier match des Pays-Bas, après 7h de train d'où j'habite au Luxembourg, et j'étais parmi les fans néerlandais qui ont déferlé dans la ville : une véritable invasion de la couleur orange sur tout le reste ! Les fans oranjges sont faits d'un autre moule, chantant sans arrêt : «Don't worry about a thing, Cause every little thing is gonna be alright...», décrit notre compatriote.

Concernant le jeu de l'équipe, Sarvesh trouve que l'équipe est forte, mais peut avoir des problèmes «si Ronald Koeman s'entête à miser sur un milieu aussi faible.» Dans cet Euro, il aura un oeil sur son joueur préféré, Virgil van Dijk, Cody Gakpo qui a été élu meilleur joueur au premier match, et Gravenberch aussi. Selon lui, les Pays-Bas peuvent viser une demi-finale, mais c'est la France qui est son favori à la victoire finale...