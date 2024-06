Madagascar: Don Erminio De Santis - 'Des activités tous azimuts pour des centaines d'enfants des rues, d'orphelins, de jeunes en grande difficulté économique et familiale

Ivato — Le 24 juin prochain, deux jours avant la fête nationale de Madagascar, marquera la fin de l'année scolaire pour les élèves du Centre Notre Dame de Clairvaux des missionnaires salésiens (SDB).

L'Agence Fides s'est entretenue avec le Directeur, le Père Erminio De Santis, présent à Madagascar depuis 1983 et arrivé au Centre en 1984. C'est justement au cours de ces semaines que le Père Erminio, parmi ses activités ordinaires, est particulièrement occupé par les rencontres avec les nombreuses familles qui viennent au Centre pour inscrire leurs enfants pour la prochaine année scolaire.

"J'ai commencé à recevoir les inscriptions pour l'année prochaine, et je continuerai pendant tout le mois de juin", écrit le père Erminio. Dès six heures du matin, il y a une file d'attente à la porte d'entrée, entre ceux qui ont déjà préparé leur dossier et qui sont venus avec leurs enfants, et ceux qui attendaient encore des nouvelles pour préparer leur inscription. Nous envoyons l'annonce des inscriptions sur les ondes de Radio Don Bosco, et les plus éloignés, qui ne nous connaissent pas encore, viennent, curieux, s'informer de cette belle opportunité pour leurs garçons sans espoir".

"Nous recevons les enfants à l'âge de 15-17 ans, en leur demandant seulement d'avoir le certificat d'études primaires", poursuit le prêtre. Beaucoup d'entre eux, après le CEPE (= Certificat d'études primaires), ne sont plus allés à l'école, faute de moyens, et certains ont vécu dans la rue ! D'autres n'ont même pas le CEPE : nous les recevons pour un cours de maçonnerie d'un an ; mais les plus jeunes, nous les envoyons à l'école de rattrapage de l'Oratoire, où quelque 180 filles et garçons se préparent à obtenir leur certificat élémentaire."

Le missionnaire salésien raconte les débuts de son apostolat à Madagascar lorsque, à l'invitation du missionnaire français, le père François Bernard, le fondateur du centre est arrivé à Clairvaux. "C'était le 2 août 1984 et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous, Salésiens, l'avons lentement transformé, en gardant intact l'esprit originel de l'oeuvre du Père Bernard : accueillir gratuitement des enfants des rues, en grandes difficultés économiques et familiales, des orphelins, pour leur redonner la vie et l'espérance d'un avenir meilleur."

"Notre centre est situé sur le plateau central de l'île, près de l'aéroport international d'Ivato, à une quinzaine de kilomètres de la capitale Tananarive. Il dispose d'un internat qui accueille aujourd'hui 150 garçons de 14 à 18 ans ; il leur fournit les soins de santé, le développement et la scolarisation nécessaires pour le premier cycle ; il les place ensuite dans le centre de formation professionnelle prévu à cet effet. Les garçons qui viennent frapper au Centre, qu'ils soient internés ou non, sont également plus d'une centaine, très souvent ils n'ont pas terminé, et parfois même pas commencé, l'école primaire".

"Le grand problème que nous devons résoudre est la prise en charge quotidienne des enfants que nous accueillons. Chaque jour, nous préparons environ 1 100 repas qui sont distribués gratuitement. Pour les internés, nous devons tout fournir : nourriture, vêtements, médecins-dentistes-oculistes, médicaments et chirurgie ; organisation d'activités éducatives extrascolaires, éducateurs, personnel de cuisine et garde-robe.

Pour les étrangers, nous assurons le petit déjeuner, le repas de la journée et les soins médicaux-dentaires-oculistes ; pour les enfants des écoles primaires de l'Oratoire, nous assurons le petit déjeuner, le repas de la journée, les enseignants et les soins médicaux. En ces dernières années marquées par la pandémie mondiale de Covid-19, nous avons soutenu les jeunes et leurs familles pendant l'enfermement en leur distribuant régulièrement des denrées alimentaires tous les quinze jours".

Le père Erminio souligne la grave inflation qui a frappé Madagascar, dont l'économie est l'une des plus pauvres du monde, avec 50 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. "La course à la hausse des prix est devenue impressionnante", raconte le missionnaire, "surtout en raison d'une forte augmentation générale du coût de la vie, causée par les difficultés de la pandémie qui a isolé Madagascar et la guerre russo-ukrainienne, privant le pays du tourisme, principale ressource du pays, et pénalisant gravement la monnaie locale", précise-t-il.

Les missionnaires salésiens ne sont pas moins attentifs à l'aspect spirituel des jeunes. "Pour tous les jeunes catholiques, nous parvenons à compléter le parcours d'initiation à la foi jusqu'au sacrement de la confirmation", explique le père Erminio. Les résultats sont réconfortants, notamment parce que les Malgaches sont naturellement très religieux. Mais dans les cours de religion pour les plus âgés, nous commençons aussi une préparation humaine et chrétienne au mariage, à l'insertion dans la vie sociale et ecclésiale de leurs paroisses respectives".