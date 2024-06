Ile Maurice: Mahmood Tally, premier ambassadeur de Maurice à Oman

Showkutallay Soodhun a-t-il voulu faire croire qu'il est le premier ambassadeur mauricien à être accrédité à Oman ? En tout cas, la nouvelle a été discutée entre des politiciens et l'un d'eux, Vishnu Bundhun, ancien ministre de la circonscription Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est (n° 10) nous a appelé pour affirmer qu'avant Showkutallay Soodhun, il y a eu Mahmood Tally. Ce dernier a été député correctif de la circonscription entre 1976 et 1982.

Interrogé, Mahmood Tally a confirmé qu'il avait bel et bien été accrédité comme ambassadeur à Oman. Il rappelle qu'en 1987, il avait été nommé ambassadeur et accrédité dans six pays du Golfe, dont Oman. Il avait présenté ses lettres de créance le 19 février 1990 à sa Majesté Kabus Bin Said Al Mozam, le sultan d'Oman.

Mahmood Tally a eu une riche carrière politique. Il a été maire de Quatre-Bornes en 1964 et adjoint-maire en 1967. Il a été candidat aux élections de 1967 à Port-Louis, mais sans succès. En 1976, il a été nommé député correctif de la circonscription n° 10. Il a aussi siégé sur différents conseils d'administration dont ceux de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) et de la Mauritius Housing Corporation (MHC). Il est aujourd'hui âgé de 91 ans et réside à Quatre-Bornes.