Maroc: L'écrivain Abdelfattah Kilito reçoit le Grand Prix de la Francophonie de l'Académie française

Paris — L'écrivain Abdelfattah Kilito s'est vu décerner le Grand Prix de la Francophonie de l'Académie française pour l'année 2024, a annoncé l'institution dans un communiqué.

Fondé en 1986, le Grand Prix de la Francophonie de l'Académie française est "destiné à couronner l'oeuvre d'une personne physique francophone qui, dans son pays ou à l'échelle internationale, aura contribué de façon éminente au maintien et à l'illustration de la langue française", lit-on dans la présentation de cette distinction.

Le palmarès pour l'année 2024 dévoilé, jeudi soir par l'Académie française, contient 67 distinctions dans les domaines notamment de la littérature, de la poésie, de la critique, de la philosophie, de l'histoire, du cinéma, du théâtre et de la musique française.

Né en 1945 à Rabat, Abdelfattah Kilito est professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines de la capitale. Il a également enseigné à Paris, Princeton et Harvard. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en arabe et en français, ainsi que d'études et de recherches publiées dans des revues scientifiques et des journaux marocains et arabes.

Membre de la Commission des sciences humaines de l'Académie du Royaume du Maroc, il a remporté plusieurs distinctions, la dernière étant le Prix international du Roi Fayçal de langue et littérature arabes 2023.