Maroc: L'ICESCO appelle à renforcer l'effort humanitaire pour préserver la dignité des réfugiés

Rabat — A l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a appelé à la solidarité avec les personnes contraintes de fuir leur pays et à mobiliser le soutien en faveur de leur droit à la sécurité, à la dignité et à l'inclusion sociale pour réaliser leurs rêves.

"Chaque année, le 20 juin, le monde entier commémore la Journée mondiale du réfugié qui, cette année, est placée sous le thème "Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées" afin de souligner l'importance de la solidarité avec les personnes contraintes de fuir leur pays et de mobiliser la solidarité et le soutien en faveur de leur droit à la sécurité, à la dignité et à l'inclusion sociale pour réaliser leurs rêves", a souligné l'ICESCO dans un communiqué.

L'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture saisit cette occasion pour appeler la communauté internationale à collaborer davantage pour soutenir les réfugiés à travers le monde.

Elle souligne aussi l'importance de la solidarité et des efforts humanitaires pour garantir aux réfugiés l'accès à tous les droits fondamentaux, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'une éducation équitable et complète et des possibilités d'emploi adaptées à leurs compétences afin de préserver leur dignité.

Dans ce contexte, l'ICESCO a lancé l'initiative des caravanes médico-socio-éducatives afin de fournir une assistance sociale et médicale de base à l'intérieur et à l'extérieur du monde islamique, en particulier dans les zones rurales et isolées, fait savoir le communiqué, notant que grâce à des services médicaux mobiles et à des programmes de sensibilisation de la communauté, la caravane a apporté son soutien aux groupes vulnérables en leur fournissant des consultations médicales, des examens, des vaccinations et des médicaments de base.

Outre le soutien médical, l'ICESCO souligne le rôle essentiel de l'éducation pour briser le cycle de la pauvreté et du phénomène des réfugiés, citant le lancement dans ce cadre d'un programme de bourses pour les étudiants issus de groupes vulnérables afin qu'ils puissent poursuivre leurs études supérieures et réaliser leur rêve de construire un avenir plus radieux.

L'ICESCO réaffirme son engagement à contribuer à la construction d'un avenir où chacun peut atteindre le succès et la prospérité, y compris les plus vulnérables et appelle à unir les efforts pour mettre fin à la souffrance des réfugiés et honorer leur résilience et leur courage, conclut le communiqué.