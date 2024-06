Madagascar: Diary Nofy - Audio Book 2.0 - « Voix unies pour promouvoir la lecture »

L'audio book a fait son entrée dans la collection « Diary Nofy ». Cette nouvelle version a été lancée officiellement, mercredi à Andraharo.

Depuis son lancement en septembre 2019, Diary Nofy, littéralement le « Livre des rêves », s'est affirmé comme une initiative phare de l'ONG Teach For Madagascar (TFM). Ce projet ambitieux vise à stimuler l'amour de la lecture parmi les enfants malgaches à travers divers supports, notamment des livres imprimés, des versions en braille et désormais des livres audio.

Le projet Diary Nofy a pris son envol avec un concours d'écriture inaugural qui a sélectionné cinq histoires captivantes. En 2023, le succès initial a été renouvelé avec un second concours d'écriture qui a abouti à la sélection de six nouvelles histoires. Grâce au soutien de Telma, partenaire clé du projet, 12 000 exemplaires de la deuxième édition de Diary Nofy ont été imprimés en malgache.

Cette étape a également vu l'introduction de la version audio des histoires, réalisée sous le titre évocateur de « Voix unies pour promouvoir la lecture ». Impliquant des personnalités telles que des artistes, des chanteurs, des écrivains et même des leaders communautaires, cette production bilingue (malgache et française) a ajouté une nouvelle dimension à l'accessibilité et à l'attrait des récits pour les jeunes auditeurs.

Les livres audio de la deuxième édition de Diary Nofy représentent un outil puissant pour rendre la lecture à la fois agréable et éducative. En plus d'améliorer la prononciation et d'élargir le vocabulaire des jeunes lecteurs, ces ressources sont utilisées activement par les ambassadeurs régionaux de Let's Read, des bénévoles locaux et divers partenaires du projet.

« Les livres audio sont un pont vers l'imaginaire pour les enfants malgaches. Ils facilitent non seulement l'accès à la lecture mais aussi l'épanouissement personnel à travers la découverte de nouvelles histoires et de voix inspirantes », explique Olivia Rafetison de TFM. En parallèle, le programme des ambassadeurs régionaux Let's Read s'est étendu pour inclure des représentants de toutes les régions de Madagascar.

Leur rôle crucial est de mobiliser et de former des volontaires locaux, renforçant ainsi l'impact à long terme de l'initiative Diary Nofy. La récente cérémonie de lancement de la version audio à Andraharo a symbolisé l'engagement continu envers l'éducation et la culture à Madagascar.