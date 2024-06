Angola: Des hommes politiques saluent la figure de Kenneth Kaunda dans le processus d'intégration africaine

Luanda — Des hommes politiques et nationalistes angolais ont salué jeudi, à Luanda, la contribution politique du premier président de la République de Zambie, Kenneth Kaunda, dans le processus de consolidation et d'intégration de l'Afrique, dans la défense des pays de la Ligne de Front et dans la lutte contre l'apartheid.

Le député du MPLA, Mário Pinto de Andrade, qui s'adressait à la presse lors du colloque célébrant le centenaire de Kenneth Kaunda, l'a décrit comme l'un des grands dirigeants africains du XXe siècle, pour être au centre des décisions et soutenir les mouvements de libération nationaux.

Concernant la coopération, il a qualifié d'"excellentes" les relations bilatérales existantes entre l'Angola et la Zambie, qui seront renforcées par les échanges commerciaux réalisés dans le cadre du Corridor de Lobito.

"Ce corridor sera fondamental pour le développement des pays d'Afrique australe tels que l'Angola, la RDC et la Zambie elle-même", a-t-il déclaré.

Pour le nationaliste Isaías Samakuva, le dirigeant zambien a joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance nationale et dans le processus de réconciliation entre les différents acteurs angolais.

Pour lui, le colloque est un point de départ pour que les jeunes générations puissent connaître l'histoire et les liens qui unissent l'Angola et la Zambie.

L'homme politique Lucas Ngonda a reconnu l'homme d'État zambien comme l'un des mentors de la reconstruction étiologique, politique et sociale de l'Afrique.

À son tour, Luzia Inglês a souligné l'héritage du leader dans le mouvement de libération nationale des pays d'Afrique australe et dans le développement de l'ancienne Organisation de l'unité africaine (OUA), actuellement connue sous le nom d'Union africaine (UA).

La secrétaire d'État à l'Administration, aux Finances et au Patrimoine du ministère des Relations Extérieures (MIREX), Maria Auxiliadora Ramiro, a également reconnu la trajectoire politique de l'ancien homme d'État dans de multiples dimensions.

Les liens d'amitié entre les deux pays ont été réaffirmés par le responsable des Affaires étrangères de Zambie, Roster Kapaya, qui les a considérés comme excellents et solides, basés sur des relations existantes au fil du temps et qui se distinguent dans les domaines de l'éducation, de l'énergie et de l'agriculture.

D'autre part, le diplomate a salué le fait que le gouvernement angolais reconnaisse l'héritage de l'ancien homme d'État, Kenneth Kaunda, un sentiment partagé par le fils de Kenneth Kaunda, Kaweche Kaunda.

Il l'a considéré comme le père de la Zambie, co-fondateur du mouvement des pays de première ligne et de la SADC, panafricaniste et l'un des grands promoteurs du Groupe des non-alignés qui a porté le message de l'Afrique au monde, dans un cadre de rivalités et Guerre froide.

Kenneth David Kaunda est considéré comme le père de l'indépendance et le premier président de la République de Zambie.

Il a accueilli le Sommet des États d'Afrique australe qui a fondé la Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe (SADCC), prédécesseur de la SADC, le 1er avril 1980.

Tout au long de la période de conflit interne en Angola, la Zambie a été l'une des destinations qui a accueilli de nombreux nationalistes et a eu de nombreuses initiatives pour rechercher la paix, sans oublier la contribution apportée au cours de la lutte de libération nationale.

Le colloque organisé en l'honneur du centenaire de l'ancien homme d'État a réuni des hommes politiques, son fils Kaweche Kaunda, la délégation zambienne, des étudiants et des invités.