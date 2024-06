Madagascar: Andry Rajoelina au salon ITM - « 15 hôtels 5 étoiles à construire à partir de cette année »

La 10e édition du salon International Tourism Fair of Madagascar (ITM) combinée à la 1ère édition du salon International Handicraft of Madagascar (IHM), est ouverte au grand public depuis hier, au CCI Ivato.

La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur pour cette édition. Lors de l'ouverture officielle de cet événement d'envergure internationale, le président de la République Andry Rajoelina a évoqué dans son allocution que le tourisme est un secteur vital pour l'économie nationale étant donné que c'est le 3e pourvoyeur de devises.

« Nous sommes à un tournant décisif pour le développement touristique et économique de notre pays. La construction de 11 500 chambres supplémentaires réparties dans toute l'Île constitue ainsi notre priorité pour satisfaire la demande croissante », a ajouté le chef de l'Etat tout en rappelant l'ouverture prochaine de la ligne aérienne reliant Dubaï et Antananarivo à compter du 3 septembre 2024.

« Cette nouvelle connexion sera la porte qui ouvrira pour Madagascar de nouvelles opportunités. Cette ouverture du aérienne a également encouragé les autres pays comme la Chine, l'Inde, l'Egypte et l'Israël à manifester leur intérêt pour desservir la Grande île », a-t-il enchaîné. Et pour pouvoir améliorer la capacité d'accueil de Madagascar, dans le but d'atteindre l'objectif d'un million de touristes en 2028, le président Andry Rajoelina a annoncé, lors de cette cérémonie, la construction de 15 hôtels 5 étoiles qui vont démarrer dès cette année.

Cinquantaine d'hommes d'affaires ivoiriens

« Je ne peux pas encore citer leurs noms mais il y aura l'implantation de grandes enseignes dans le domaine de l'hôtellerie à Madagascar », a-t-il enchaîné. Pour sa part, le ministre du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire, Siandou Fofafana a déclaré qu'une cinquantaine d'hommes d'affaires ivoiriens sont venus spécialement assister à ce salon ITM et IHM.

« Certains d'entre eux s'intéressent au domaine de l'hôtellerie. Désormais, on établit un pont entre les deux pays. En effet, ces hommes d'affaires s'engagent à assurer la croissance et le développement d'affaires des deux pays tout en bâtissant une économie dynamique et résiliente grâce à une mutualisation de nos efforts. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est la 3e destination du tourisme d'affaires en Afrique tout en faisant partie du top 5 des meilleures destinations sur le continent. Plus de 2,13 millions de touristes ont visité notre pays l'an dernier », a-t-il poursuivi.

En outre, le ministre ivoirien a révélé que la pose de la première pierre d'une usine de production de ciment aura lieu à Tamatave. « La capacité de production de cette cimenterie s'élève à un million de tonnes », selon ses dires. En outre, une nouvelle banque ivoirienne AGF est créée à Madagascar. De nouveaux projets montrant l'intérêt de ces hommes d'affaires en provenance de la Côte d'Ivoire à investir dans la Grande île.

Produits phares

En revenant sur le tourisme, d'aucuns reconnaissent que ce secteur est indissociable de l'artisanat.

« Ce second secteur enregistre 14 filières et 164 métiers tout en faisant vivre plus de 2 millions de personnes. Les quatre produits artisanaux phares à l'exportation expriment un savoir-faire transmis de génération en génération pour ne citer que le raphia qui est endémique à Madagascar et reconnu dans le monde entier par sa qualité et exploité par des plus grandes Maisons de mode internationales comme Givenchy et Miu Miu. Nous allons démarrer la construction d'un village artisanal à la sortie de l'aéroport international d'Ivato », a annoncé le président Andry Rajoelina.

Et parlant de la connectivité aérienne surtout au niveau intérieur, une solution sera trouvée d'ici deux semaines, selon toujours le Chef de l'Etat, sans oublier l'augmentation du nombre des appareils de la flotte de Madagascar Airlines pour desservir les régions.