Afrique: Lutte - Beach Wrestling - Le DTN, Herizo Rakotondramasy, en formation à Dakar

Dakar se prépare à accueillir la deuxième édition des championnats d'Afrique de Beach Wrestling les 22 et 23 juin 2024, et Madagascar sera de la partie avec une délégation prometteuse.

Deux athlètes malgaches, Mioranirina Dina Tsilavina et Faly Hery Sedra Randrianatoandro, représenteront fièrement leur pays dans les catégories respectives des 60 kg dames et des 70 kg hommes. Accompagnés par leur coach et Directeur technique national, Herizo Rakotondramasy, ils ont récemment débarqué à Dakar pour se préparer intensément en vue de la compétition.

L'annonce de la participation malgache à cet événement majeur dans le monde de la lutte de plage a été précédée par des préparatifs intenses. Hier, les coaches ont profité de séminaires et de séances de formation pour optimiser les performances des athlètes malgaches. Cependant, l'adaptation au climat sénégalais s'avère être un défi de taille pour les sportifs malgaches, habitués à des températures plus fraîches à Madagascar.

« Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à Madagascar, où c'est actuellement la période froide. Les deux lutteurs malgaches ont eu leur première séance d'entraînement hier dans l'après-midi et essaient de s'adapter aux conditions climatiques. Ils sont prêts à relever le défi et à défendre les couleurs du pays », a confié le coach, soulignant les ajustements nécessaires pour performer au mieux dans des conditions climatiques différentes.

La participation de Madagascar à ces championnats d'Afrique de Beach Wrestling est le fruit des efforts de la Fédération malgache de lutte qui a oeuvré pour préparer et soutenir ses représentants malgré les défis financiers. « Malgré les démarches entreprises auprès de l'État pour obtenir un soutien financier, aucune aide n'a été accordée, laissant la fédération s'appuyer sur ses propres ressources pour permettre aux athlètes de concourir à cette joute continentale », explique Mamitiana Raveloson, président de la Fédération.