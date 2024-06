Madagascar: Chef de l'opposition à Tsimbazaza - Siteny Randrianasoloniaiko et Roland Ratsiraka dans la course

Le parti Tiako i Madagasikara a boycotté le poste de vice-président de l'Assemblée nationale au titre de l'opposition pendant l'actuelle législature qui va prendre fin. Une configuration qui va changer à ce nouveau mandat qui va commencer en juillet.

Depuis les deux dernières législatures, le siège destiné à l'opposition à la vice-présidence de l'Assemblée nationale est resté vacant à Tsimbazaza. Malgré les tentatives antérieures de personnalités telles que Hanitra Razafimanantsoa, Fidèle Razara Piera et Fetra Ralambozafimbololona, le parti TIM n'a jamais occupé cette position, une situation qui a suscité des tensions internes au sein du principal parti d'opposition.

Désaccord

La décision du président national du TIM, Marc Ravalomanana, de ne pas occuper ce siège réservé à l'opposition a exacerbé les tensions au sein du parti. Le clan de Hanitra Razafimanantsoa a voulu prendre ses distances par rapport au bureau politique du parti TIM à l'époque, témoignant son désaccord aux décisions des autres députés de ce parti de soutenir la position de Marc Ravalomanana. Cette discorde a fait persister la vacance du poste de vice-président jusqu'à la fin du mandat parlementaire.

Ambitions

Avec l'entrée imminente d'une nouvelle configuration à l'Assemblée nationale, l'opposition se réorganise. Cette fois-ci, elle est composée de différents partis, en dehors du parti TIM, ce qui pourrait changer la dynamique politique à Tsimbazaza. Parmi les nouveaux acteurs se trouvent les futurs députés Siteny Randrianasoloniaiko et Roland Ratsiraka, nourris d'ambitions, qui ont récemment rejoint les rangs de l'opposition. Ces deux chefs de partis vont augmenter leur chance de représenter officiellement l'opposition dans les institutions.

%

Kolektifa

Siteny Randrianasoloniaiko, futur député du district de Toliara I, semble être en bonne position pour briguer le poste de chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il peut bénéficier du soutien significatif de la plateforme Firaisankina, renforçant ainsi ses chances face à ses concurrents, y compris le député de Toamasina I. Roland Ratsiraka et sa plateforme Kolektifa ne fera pas le poids face aux autres élus sous les couleurs du Firaisankina à Tsimbazaza.

Influencer

La concurrence pour ce poste-clé s'annonce intense et stratégique au sein même de l'opposition. Les enjeux sont élevés alors que les partis d'opposition cherchent à consolider leur position au sein du Parlement et à influencer l'agenda politique national. La décision finale, qui pourrait redéfinir l'équilibre de l'échiquier à Tsimbazaza, sera scrutée de près dans les semaines à venir. La prochaine législature promet donc d'être un terrain fertile pour les débats politiques et les alliances stratégiques, avec l'opposition visant à jouer un rôle plus actif et influent dans les décisions parlementaires et gouvernementales.