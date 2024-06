Une nouvelle étape a été franchie dans la promotion des actions de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Madagascar grâce à la signature d'une convention avec Midi Madagasikara. Cette collaboration vise à assurer la visibilité des initiatives de la JCI à travers tout le pays, mettant particulièrement en avant ses 13 organisations locales.

La cérémonie de signature s'est déroulée ce jeudi 20 juin en présence de la présidente nationale de la JCI Madagascar pour l'année 2024, Sandra Ratsimbazafy, et du directeur général de Midi Madagasikara, Jeremy Rabesahala. La Vice-présidente pour la région Afrique et Moyen-Orient, Rabiatou Mamoudou, a également honoré l'événement de sa présence, soulignant l'importance de cette alliance stratégique.

Objectifs de la Convention

L'objectif principal de cette convention est de renforcer la visibilité des actions menées par la JCI Madagascar, une organisation dédiée à la formation et à l'accompagnement des jeunes leaders. À travers cette collaboration, Midi Madagasikara s'engage à mettre en lumière les projets et les initiatives des jeunes membres de la JCI, contribuant ainsi à leur développement personnel et professionnel.

Cette visibilité accrue permettra non seulement de valoriser les actions locales, mais aussi d'inspirer d'autres jeunes à s'impliquer dans des activités citoyennes et de leadership. La formation et l'accompagnement des jeunes leaders restent au coeur des priorités de la JCI, et ce partenariat est un levier essentiel pour atteindre ces objectifs.

%

Pérennité et Importance du Partenariat

Lors de la signature, l'accent a été mis sur la nécessité de pérenniser ce partenariat afin d'assurer une meilleure visibilité des actions de la JCI sur le long terme. Sandra Ratsimbazafy et Jeremy Rabesahala ont tous deux exprimé leur volonté de voir cette collaboration se renforcer au fil des ans, bénéfique non seulement pour les deux organisations mais aussi pour la jeunesse malgache.

Une Mission Commune

La mission de la JCI Madagascar, axée sur le développement des jeunes talents et le leadership, s'accorde parfaitement avec celle de Midi Madagasikara. Le journal, à travers ses diverses plateformes, s'engage à promouvoir Madagascar, sa culture, son savoir-faire, et bien entendu, ses jeunes talents. Ce partenariat s'inscrit donc dans une vision commune de valorisation et de promotion des potentialités de la jeunesse malgache.

Cette signature de convention entre la JCI Madagascar et Midi Madagasikara marque le début d'une collaboration fructueuse qui promet de dynamiser la visibilité et l'impact des actions des jeunes leaders à travers tout le pays. C'est un pas significatif vers un avenir où les jeunes auront davantage de plateformes pour s'exprimer, se former et devenir les leaders de demain.