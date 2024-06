Angola: La Commission économique examine une proposition pour un nouveau régime de prix

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres a évalué, jeudi, un projet de loi qui accorde au Président de la République l'autorisation de définir un nouveau régime juridique applicable à la régulation des prix dans l'économie nationale.

L'acte a eu lieu lors de la troisième réunion ordinaire de cet organe, dirigée par le Chef de l'État, João Lourenço.

Selon le communiqué final de la rencontre, l'Exécutif comprend que, compte tenu du stade actuel de développement de l'économie nationale, caractérisé par des défis visibles en termes de production, des distorsions du marché et des défaillances dans la chaîne de distribution, la création d'un mécanisme institutionnel pour le contrôle des prix des biens et des services entraînera à long terme une discontinuité progressive de la régulation des prix.

La mesure sera mise en oeuvre tout en maintenant une intervention minimale de l'État dans l'économie, avec un plus grand espace pour l'autorégulation, la croissance et l'efficacité du marché, contribuant ainsi à atteindre la stabilité économique.

Agriculture

Dans ce secteur, la Commission Économique a évalué un arrêté présidentiel qui crée le comité des semences génétiquement modifiées, en raison de la nécessité d'établir un système national de biosécurité pour instaurer des normes et des mécanismes d'inspection, pour autoriser l'importation, la culture, le transit, la recherche, les moyens de garantir le bien-être humain et la conservation de la diversité biologique.

%

Finance

La Commission Économique a évalué la réglementation des Institutions Financières de Micro-finance, un diplôme qui établit les exigences et les procédures pour leur constitution, leur fonctionnement, leur supervision et leur suivi.

Avec l'approbation de ce diplôme, l'objectif est de promouvoir un environnement plus favorable à l'octroi de crédit, comme canal efficace et efficient pour créer des emplois et promouvoir l'entrepreneuriat, en particulier pour les personnes à faible revenu, normalement exclues du système financier traditionnel, en faveur de la croissance et de la stimulation des projets d'investissement associés aux micro, petites et moyennes entreprises et pour augmenter le taux d'inclusion financière.

Par la suite, la Commission économique a évalué un règlement sur les conditions d'octroi des garanties, un diplôme qui fixe les conditions d'émission des garanties souveraines, visant à faciliter l'accès au financement bancaire des opérateurs économiques nationaux mettant en oeuvre des projets d'intérêt national, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, production de matières premières pour l'industrie, le tourisme, l'hôtellerie et d'autres segments d'activité d'intérêt national.

Lors de cette réunion, cet organe collégial a également examiné un diplôme qui établit les principes, règles et procédures à respecter dans le processus d'élaboration et de rédaction de la proposition de loi qui approuve le budget général de l'État pour l'année économique 2025 et le cadre de dépense à moyen terme 2025-2027, en tant que budget-programme, dans une perspective pluriannuelle.

Ce diplôme prône une participation accrue des citoyens au processus d'élaboration du projet de budget des organismes de l'administration locale de l'État, en général, et des administrations municipales, en particulier, en vue de consolider le processus de collecte des recettes communautaires et de déconcentration du processus d'exécution des dépenses, dont la matérialisation doit précéder le processus de mise en oeuvre des élections locales.

Dans le domaine des Finances Publiques, la Commission Économique a évalué un diplôme qui met à jour le décret présidentiel qui établit le régime applicable aux redevances, licences et autres revenus perçus par les organismes de l'Administration Locale de l'État et approuve le tableau correspondant, afin d'inclure les services fournis, dont les revenus ne sont pas prévus dans le tableau joint au diplôme, ainsi que l'actualisation de la valeur des droits et autres revenus, prévus dans le régime de financement, dans le but de garantir la perception des revenus des services fournis à la communauté, conformément aux principes d'économie, d'efficacité, d'efficience, de transparence et de légalité.

Au cours de la réunion, la Commission Economique a analysé le solde du Plan de Trésorerie pour le mois d'avril 2024, un document qui fait état de l'enregistrement, au cours de la période en question, de ressources de trésorerie nettes d'un montant de 1.332.045.177.115,22 Kz et d'un flux de paiements d'une valeur de 1 781 835 905 374,41 KZ.

La Commission économique a également évalué le rapport sur l'origine et la destination des devises, se référant au premier trimestre 2024, un document qui contient des informations sur les flux de devises sur le marché des changes et les opérations associées, en les comparant avec ceux de la précédente période.

Le document indique qu'au premier trimestre 2024, les exportations de marchandises ont enregistré une baisse de 12,6% par rapport au trimestre précédent, influencée par la contraction de toutes ses catégories, avec l'accent sur la réduction des exportations de pétrole brut de 10%, de gaz de 34,2% et les diamants de 25,2%.

Les importations de biens ont enregistré une réduction de 14,3% par rapport au trimestre précédent, l'accent étant mis sur les importations du secteur pétrolier qui ont connu une baisse de 27,3%, dont une grande partie de leur valeur, environ 69,5%, était destinée à l'importation de carburants, dont la réduction a été de 38,3 %. Toutefois, les importations de produits alimentaires ont augmenté de 13 %.

Elle a aussi analysé le Mémorandum sur le plan de restructuration de la chaîne de valeur alimentaire, un document qui contient le diagnostic de l'état actuel de la chaîne de valeur des produits sélectionnés, identifiant les niveaux de production actuels, les principales zones de production, les infrastructures techniques de transport, de logistique et de transformation existantes, et proposer un plan de restructuration pour cette chaîne.

Les préparatifs de la tenue de Filda2024, ainsi que le lancement de l'usine d'aluminium dans la zone économique spéciale, ont également été portés à l'attention de la Commission économique.

La Commission économique est l'organisme spécialisé dont la mission est d'évaluer et de surveiller la politique macroéconomique et les mesures de gestion, ainsi que de formuler, promouvoir et évaluer les politiques visant à promouvoir la croissance dans l'économie réelle.