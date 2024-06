Madagascar: Féminisme - Dr Juliana Lovatiana continue son combat

Dans le cadre de la deuxième édition du « Projet Juin en genre inclusif », Dr Juliana Lovatiana a livré son énième conférence à l'Université Catholique de Madagascar à Ambatoroka, le vendredi 19 juin dernier.

« Médire et contredire le viol dans le roman #ZaKoa de Hary Rabary pour une perspective anthropologie linguistique » était le thème proposé. « Le choix s'est porté sur une écrivaine malgache contemporaine Hary Rabary... Confrontée aux monstruosités des violences sexuelles dans son pays, l'auteure se bat sans relâche pour mobiliser autour des droits des femmes et réhabiliter celles qu'elle appelle les survivantes. Tous ces éléments expriment les souffrances non seulement physiques mais psychologiques que les victimes vivent en rapport à leur situation. Ce roman adopte un langage empreint de sensibilité et d'émotions, et qui met en exergue son interprétation et sa vision des choses dans des termes très évocatifs », a-t-elle précisé. Comme d'habitude, cette enseignante-chercheure de l'Université d'Antsiranana a capté l'attention de l'assistance qui en sortait plus cultivée.