Afrique: Classement FIFA Afrique - Les Lions restent 2e, le Nigeria quitte le podium

La FIFA a mis à jour jeudi, son classement mondial pour le mois de juin qui fait suite aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Après le match nul concédé devant les Léopards de la RDC et une victoire contre la Mauritanie, les Lions du Sénégal (18e mondial) ont été maintenu à la deuxième place du podium africain.

Un podium toujours dominé par le Maroc (12e mondial). Troisième au dernier classement, le Nigeria a cependant perdu sa place au podium. Les Super Eagles sont désormais relégués à cinquième place continentale. Ils passent également de la 30e mondiale à 38e (-8), après le match nul contre l'Afrique du Sud (1-1) et la défaite face au Bénin (2-1).

L'Egypte (36e) en profite pour se hisser sur le podium derrière le Maroc et le Sénégal. Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire (37e,) est quatrième juste devant le Nigeria et la Tunisie (5e et 41e rang) l'Algérie (6e et 44e, -1). Le Cameroun a pour sa part gagné deux places pour se hisser à la 49e position suite à sa victoire devant le Cap-Vert (4-1) suivie de son match nul en déplacement devant l'Angola (1-1).

Avec un nul contre le Sénégal (1-1) et un succès devant le Togo (1-0), la République Démocratique du Congo (RDC) a également f un fait bond de deux places et s'est positionné à la 61e place. Le Bénin a également grappillé des points importants de six places avec les deux gros succès obtenus face au Rwanda (1-0) et Super Eagles du Nigeria (2-1). Ce qui lui permet de passer et 19e au niveau africain et 91e mondial.

Le Top 20 est complété par Mali (9e, africain et 50e mondial). Afrique du Sud (10 et 59e mondiale), la République Démocratique du Congo (RDC) (11e 61e mondiale), le Ghana (12e et 64e mondial), Cap-Vert (13e et 65e mondial), Burkina Faso (14e ; 67e mondial), Guinée (15e ; 77e mondiale), Gabon (16e, 83e mondial), Guinée-Équatoriale (17e, 89e mondial), Zambie (18e, 90e mondial), Bénin (19e ; 91e mondial), Angola (20e ; 92e mondialement). A rappeler que l'Argentine championne du monde domine toujours le top mondial, devant la France et la Belgique.