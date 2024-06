Afrique: Paulo Duarte n'est plus le sélectionneur de l'équipe du Togo

Après quasiment trois ans à la tête des Éperviers, Paulo Duarte quitte son poste. La Fédération togolaise de football (FTF) a confirmé, vendredi 21 juin, la démission du technicien survenue jeudi, alors que l'équipe du Togo est mal embarquée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Clap de fin pour Duarte et le Togo. Nommé sélectionneur en mai 2021, celui qui a pris ses fonctions en août de la même année s'en va. La nouvelle a été officialisée via un communiqué de la FTF ce 21 juin. Le Portugais a résilié son contrat jeudi 20 juin : « Le comité exécutif regrette cette décision, mais en prend acte et tient à lui exprimer sa gratitude pour son travail, son engagement et son professionnalisme durant les années de collaboration. La FTF lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

Avec Paulo Duarte, les Éperviers ont échoué à se qualifier pour les deux derniers grands événements footballistiques. Lors des éliminatoires Afrique du Mondial 2022, au deuxième tour, ils n'ont terminé qu'à la deuxième place du groupe H avec 8 points, loin derrière le Sénégal (16 points). Et lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2024, les Togolais ont également échoué, payant un début de campagne très compliqué : ils avaient terminé à la troisième place du groupe B (8 points) derrière le Burkina Faso (11 points, qualifié) et le Cap-Vert (10 points, qualifié).

Seulement 6 matches remportés en 23 rencontres

La campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a encore mal démarré pour le Togo. Dans le groupe B, la sélection togolaise végète à la quatrième place sur six après trois nuls (1-1 contre le Soudan et 0-0 contre le Sénégal en novembre 2023, et 1-1 contre le Soudan du Sud en le 5 juin 2024) et une défaite (1-0 contre la RDC le 9 juin 2024) en quatre journées. Le Togo n'a que 3 points au compteur, à distance du Soudan (10 points) et du Sénégal (8 points).

Paulo Duarte s'éclipse avec un bilan de 7 victoires, 10 nuls et 6 défaites en 23 matches aux commandes du Togo. La FTF dit travailler « en concertation au recrutement d'un nouveau sélectionneur des Éperviers ».

