Afrique: Secteur financier - AFG Bank s'installe à Madagascar

Le secteur bancaire malgache s'étoffe d'un nouvel acteur. AFG Bank Madagascar a été inaugurée hier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en son siège à Ankorondrano.

La présence d'une forte délégation officielle conduite par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison témoigne de l'importance de l'installation de cette banque dans le paysage financier du pays.

Coopération Sud-Sud

Ce d'autant plus qu'AFG Bank Madagascar est la manifestation concrète de l'efficacité de la coopération Sud-Sud. Plus particulièrement, la coopération entre pays africains. Faut-il en effet préciser que cette nouvelle banque est une filiale de la Holding financière, d'origine ivoirienne, Atlantic Group. Un apport de taille dans l'économie quand on sait que la Holding opère dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'industrie et des télécommunications depuis 4 ans.

AFG a d'ailleurs déjà fait ses preuves dans des pays africains comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Cameroun, ainsi que dans l'Océan Indien (Les Comores). Et dorénavant Madagascar où elle entend également investir dans la création d'une cimenterie d'une capacité de 1,5 million de tonnes.

« Vous allez apporter à Madagascar votre expertise internationale », a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances dans son discours. Une contribution également dans l'accès de la population malgache aux services financiers où beaucoup de choses restent encore à faire en raison, notamment du faible taux de bancarisation, estimé à seulement 5%.

Services innovants

Les usagers sont également les gagnants de la présence d'AFG Madagascar sur le marché bancaire. Et ce, pour la simple et bonne raison que la banque va offrir des services innovants Elle se démarque notamment par la digitalisation de ses services pour améliorer l'accessibilité à tous les services financiers et booster le développement économique.

À titre d'exemple, cette digitalisation permet à la clientèle de créer un compte en seulement 30 secondes. En somme, en tant que force réelle dans le partenariat panafricain, Atlantic Group met en place une institution financière incontournable grâce aux produits et services digitaux de qualité supérieure proposant une expérience client de première classe. Notons que le Consul Honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Madagascar, Mamy Ravatomanga, a honoré de sa présence cette cérémonie. Bernard Koné Dossongui, le fondateur d'Atlantic Group était également présent.