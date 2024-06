Madagascar: Région Boeny - Trois projets environnementaux en préparation

La région Boeny s'apprête à accueillir trois projets environnementaux ambitieux, préparés par une mission conjointe de la FAO et des points focaux des ministères concernés.

Cette mission, réunissant le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, ainsi que le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue, s'est déroulée récemment avec pour objectif de préparer le terrain pour ces initiatives. Le premier projet, nommé AFR100, se concentre sur les producteurs forestiers et agricoles.

Son but est de restaurer les paysages forestiers dégradés et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales en les intégrant dans des pratiques agricoles durables et la gestion des forêts. Le deuxième projet, FVC-Biodiversité, vise à intégrer la biodiversité dans les secteurs agricoles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, cherchant à harmoniser les pratiques agricoles avec les impératifs de conservation de la biodiversité. Enfin, le troisième projet, ACP MEAs 3, porte sur le renforcement des capacités en matière d'accords environnementaux multilatéraux dans les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). Ce projet est essentiel pour soutenir les pays ACP dans la mise en oeuvre effective des accords environnementaux et pour promouvoir une gestion durable de l'environnement.

%

Préparations

Selon les promoteurs de ces projets, la mission conjointe de la semaine dernière a permis plusieurs avancées significatives. Elle a notamment permis de pré-identifier les zones d'intervention, d'orienter les activités à mettre en oeuvre sur le terrain et d'identifier les partenaires et projets potentiels dans la région. De plus, cette mission a facilité la compréhension des approches, des zones d'intervention et des bénéficiaires des projets existants, favorisant ainsi les synergies et les complémentarités dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche/aquaculture et de la foresterie.

Ces trois projets promettent de renforcer la résilience environnementale de la région Boeny, tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales et en promouvant des pratiques durables dans les principaux secteurs économiques de la région. Les préparatifs en cours augurent bien pour le lancement réussi de ces initiatives cruciales pour l'avenir de la région.