Madagascar: Richard Ramanambitana - « Projets prioritaires à hauteur de 9,6 milliards d'ariary pour Antananarivo»

Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune urbaine d'antananarivo a procédé à la présentation des projets prioritaires, au sein de ladite commune, hier au Palais des Sports à Mahamasina.

Selon le PDS, ces projets s'élèvent à 9,6 milliards d'ariary et se présentent comme suit pour chaque arrondissement. Pour le Ier arrondissement, le projet est de l'ordre de 1,669 milliard ariary, le IIe : 543 millions ariary, le IIIe : 4,2 milliards ariary, le IVe : 1,9 milliard ariary, le Ve : 738 millions ariary et le VIe : 596 millions ariary. Au vu de ces chiffres, c'est le IIIe qui va obtenir le budget le plus conséquent tandis que le IIe est le moins doté. Ces budgets vont servir à la construction ou à la réhabilitation des « lalankely » (ruelles), bassins lavoirs, escaliers, bureaux des fokontany et espaces verts. Pour ne citer que cela. Ces projets visent notamment à améliorer les conditions de vie de la population tananarivienne.

Budget primitif

Le PDS lance ainsi un appel aux opérateurs économiques nationaux et internationaux implantés dans les 6 arrondissements pour prêter main forte à la CUA pour la concrétisation de ces projets. Il a tenu à souligner que la somme qui a été annoncée auparavant dépasse largement le budget primitif qui relève de la commune. Et que par la suite, il sera nécessaire de s'adresser aux partenaires techniques et financiers, aux ambassades et aux consulats. En plus, il a fait remarquer que les travaux vont démarrer d'ici un mois.

Assainissement

En outre, il a tenu à rappeler qu'il n'occupe sa fonction que jusqu'au mois de novembre de cette année-ci. Notons qu'il a été installé officiellement à son poste le 5 mars dernier, lors d'une cérémonie sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely. Ce fut une occasion pour lui de parler de ses priorités à court et à moyen termes. Il s'agit, entre autres, de l'assainissement de la ville des Mille, de la gestion des marchés et de la réhabilitation des routes. Mais vu le nombre de la population non négligeable de la capitale, sans parler de l'exode rural, l'enjeu est de taille.