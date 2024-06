Congo-Kinshasa: Ituri - Paralysie des activités socio-économiques depuis 3 mois à la suite de l'activisme des miliciens à Byakato

Les notables de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa (Ituri) ont exprimé jeudi 20 juin, leur inquiétude à la suite de la paralysie des activités socio-économiques et agricoles depuis trois mois dans une dizaine d'agglomérations, à cause l'intensification de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers.

Ces groupes armés profitent de l'absence de la population de leurs champs pour voler le cacao, ont déploré ces notables, qui affirment même que les hommes en uniformes sont trempés dans cette affaire illégale.

Ils ont sollicité l'implication des autorités pour mettre fin à cette pratique qui paupérise la population de cette contrée de la RDC.

Selon d'autres sources locales, le vol de cacao est devenu monnaie courante et la présence d'hommes en arme dans ce territoire, empêchent les agriculteurs d'accéder à leurs champs.

Certains sont soit tués par des rebelles, d'autres dépouillés de leurs biens.

Pour ces sources locales anonymes, les activités économiques dans la zone sont négativement impactées notamment à Kamombi, Kawame, Nyaongo, Makele, Keleombi, Lukaya et Bela, où presque plus rien ne marche depuis plus de 3 mois, à la suite de la présence d'une nouvelle milice conduite par un certain « Kilalo ».

Le député provincial élu de Mambasa, Kasereka Sivamwenda, a déploré la hausse de prix des denrées alimentaires sur les marchés, qui vient asphyxier la population déjà meurtrie par la guerre.

Les acteurs de la société civile demandent aux autorités militaires de l'Ituri et du Nord Kivu de renforcer la sécurité, en stoppant l'activisme des groupes armés qui se livrent à l'exploitation de la sève dans cette zone.