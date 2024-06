Gambie: L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) met en garde contre la non-utilisation du Timbre Fiscal Numérique

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, a appelé les Gambiens à mettre fin à l'acquisition de toute entreprise de fabrication ou importateur de minéraux en Gambie sans utiliser le timbre fiscal numérique de la GRA.

Il a prévenu que la GRA n'accepterait aucun compromis et ne permettrait à aucune entreprise manufacturière ou importateur impliqué dans l'évasion fiscale illégale d'échapper les mailles du filet. Il a précisé que cela fait partie de la nouvelle réforme introduite par le gouvernement et que l'adhésion de tous à cette nouvelle mesure est primordiale.

Le message de Mr Darboe fait suite à une visite à d'importantes entreprises manufacturières telles que Beli Bottling Company, située à Bonto dans la région de la côte ouest, et Gambega Coca Cola Manufacturing Company, toutes deux situées dans la région du Conseil Municipal de Kanifing (KMC).

L'objectif de cette visite était d'obtenir des informations de première main sur leurs activités commerciales et leurs réactions à l'utilisation du Timbre Fiscal Numérique de la GRA.

Au cours de la visite, les fonctionnaires de la GRA et la société Beli ont eu une interaction fructueuse.

Il a révélé que l'objectif principal de l'utilisation du Timbre Fiscal Numérique est d'assurer la transparence et la responsabilité dans la déclaration de toute société commerciale engagée dans des gains économiques et également de stimuler la performance des recettes.

Selon le directeur général de la GRA, le niveau de conformité de la Beli Bottling Company en ce qui concerne l'utilisation du Timbre Fiscal Numérique de la GRA l'a agréablement surpris. Il a donc appelé les autres entreprises manufacturières à tirer des enseignements et à s'inspirer de la Beli Bottling Company.

Le directeur général de la GRA a également profité de l'occasion pour féliciter les dirigeants de Gambega Company pour avoir été la première entreprise à consentir à l'utilisation du Timbre Fiscal Numérique de la GRA, et les a encouragés à continuer à se conformer à la politique et aux réformes du gouvernement.

Il a félicité la direction des deux entreprises pour leur adhésion aux réformes gouvernementales.

Le directeur général de la GRA a réitéré que ces réformes sont indispensables au développement de la nation car la Gambie est une économie basée sur l'impôt et la GRA doit collecter des fonds au nom du gouvernement.

« La GRA n'est concernée que par l'adhésion des entreprises à la bonne procédure et au paiement de ce qui est dû au gouvernement, » a souligné le directeur général de la GRA.

Selon lui, les agents de la GRA chargés de l'application de la loi seront sur pied pour effectuer des rotations quotidiennes auprès des fabricants qui refusent d'adhérer aux réformes et aux politiques du gouvernement et, s'ils sont pris en défaut, ils devront faire face à la pleine force de la loi.

Le directeur général de la GRA a déclaré que le refus d'utiliser le Timbre Fiscal Numérique de la GRA « n'aidera aucune entreprise manufacturière mais vous mettra en difficulté car les agents de la GRA mettront un jour la main sur votre entreprise et celle-ci devra sans aucun doute faire face à une pénalité. »

« Ce nouveau système a été introduit par le gouvernement et, par conséquent, les Gambiens et les non-Gambiens qui réalisent des gains économiques devraient adopter ce système, et ce, en vue d'aider la GRA à collecter ce qui revient au gouvernement.

Il a précisé que la GRA n'avait pas autorisé une augmentation des impôts mais avait plutôt procédé à un élargissement du système fiscal en introduisant diverses réformes indispensables à l'essor de l'économie.

Le directeur général de la GRA a averti que les agents de la GRA feraient tout ce qui est humainement possible pour faire le tour et contrôler toutes les entreprises manufacturières et s'assurer qu'elles se conforment à ces nouvelles réformes en utilisant le Timbre Fiscal Numérique de la GRA.

Le directeur général de la GRA a saisi l'occasion pour appeler à des efforts collectifs pour lutter contre les entreprises manufacturières non conformes et les contrebandiers.

Il a appelé le public à aider la GRA à sévir contre les contrevenants ou les contrebandiers qui introduisent des boissons dans le pays sans utiliser le Timbre Fiscal Numérique de la GRA. Il a reconnu que la GRA ne pouvait pas tout faire à elle seule et que la coopération du public était donc indispensable.

« Ce qui appartient au gouvernement doit être payé au gouvernement. La GRA n'attend rien d'autre d'une société commerciale que le paiement de ce qui est due au gouvernement, » a-t-il affirmé

Les directions de Beli Bottling Company et de Gambega ont toutes deux remercié la GRA et assuré le patron de la GRA qu'elles continueraient à appliquer le Timbre Fiscal Numérique de la GRA.

