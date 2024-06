Congo-Brazzaville: Disparition - La FMC a rendu un dernier hommage à Durel Ondongo

Les membres du Parti congolais du travail (PCT), de la Force montante congolaise (FMC) et de l'Organisation des femmes du Congo ont rendu, le 20 juin, un dernier hommage au membre du Comité central de la FMC et secrétaire à la culture, au civisme, aux sports et aux loisirs de la fédération de Brazzaville, Durel Kyso Ondongo.

La cérémonie s'est déroulée au siège communal à Mpila, en présence du secrétaire permanent du PCT, chargé de la culture, jeunesse, civisme et aux sports, Marien Mobondzo Edzounga, avant l'inhumation au cimetière Bouka, à Kintelé, dans la banlieue Nord de Brazzaville. Durel Kyso Ondongo est décédé le 8 juin à Brazzaville à la suite d'un accident de circulation à l'âge de 33 ans. Né le 17 décembre 1991 à Brazzaville, l'illustre disparu a fait ses études primaires et secondaires à l'école privée Saint Vincent de Brazzaville, sanctionnées par l'obtention d'un baccalauréat série C, en 2009.

En 2010, Durel Ondongo a commencé ses études supérieures à l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises, couronnées par un Brevet de technicien supérieur en entreprise, option gestion financière et comptable en 2011 ; une licence professionnelle en administration des entreprises en 2012 ; et un master 1 en management des entreprises en 2013. Ce qui lui ouvre la voie à une carrière professionnelle qui débute en 2014 en qualité de secrétaire principal d'administration auprès de la Direction générale des collectivités locales à Brazzaville. Une année après, il devient attaché des SAF au Commissariat national aux comptes près la présidence de la République.

Durel Ondongo exerçait depuis 2016 comme auditeur comptable et financier près la présidence de la République. Détenteur d'une licence en droit privé de l'Université Marien-Ngouabi, parcours études financières en 2021, il était admis au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, cycle supérieur, option budget avec pour spécialité Finances publiques depuis 2022. Un challenge qu'il n'a pas pu relever du fait de sa disparition tragique.

« Un militant engagé, dévoué à la cause du parti»

Sur le plan politique, Durel Ondongo a intégré le PCT en 2014. A l'issue du congrès extraordinaire de la FMC en octobre 2020, il est élu membre du Comité central. Il a tour à tour exercé les fonctions de secrétaire à la jeunesse à la section 51 du Conseil du comité PCT-Djiri, de 2020 à sa mort ; secrétaire à la culture, au civisme, aux sports et aux loisirs de la fédération FMC de Brazzaville, depuis le 13 avril de cette année.

Le secrétaire fédéral de la FMC-Brazzaville en charge de l'organisation, Dorel Eyobélé, dans son oraison funèbre, a salué la mémoire d'un cadre engagé. « Le camarade Durel Ondongo fut un militant engagé, dynamique, disponible, dévoué à la cause du parti. Il a su ainsi créer autour de lui l'amour, la paix, la joie, l'entraide, la solidarité et surtout consolider l'esprit de camaraderie. Les témoignages de tous les comités de la fédération FMC de Brazzaville font état de lui qu'il était un camarade exceptionnel, rassembleur, social, ouvert et très humble. Puisqu'il nous quitte à jamais, et devant cette triste et évidente réalité, nous ne pouvons que nous y soumettre », a-t-il témoigné.

Durel Ondongo s'en est allé à fleur l'âge, laissant derrière lui une veuve et deux enfants, alors que le parti avait encore besoin de lui. Le premier secrétaire de la FMC, Vadim Osdet Mvouba, a salué le courage et l'abnégation dans le travail de Durel Ondongo qui aurait conquis l'ensemble du personnel politique de l'organisation des jeunes du PCT.

« En matière de militantisme, l'authenticité dans ses rapports avec l'autre est combien essentiel. Durel Ondongo était un camarade authentique, un cadre engagé qui aimait l'homme et qui croyait en sa capacité à devenir meilleur. Je retiens aussi de lui un homme courageux, un militant de la première heure qui a aimé son parti comme une partie de lui-même, qui n'a ménagé aucun effort finalement pour servir notre paradigme politique, notre idéal commun.

Il portait en lui une marque d'éternité comme chaque jeune de la FMC, parce qu'il avait des valeurs qui, seules, arrivent à résister aux assauts du temps », a reconnu le premier responsable de l'union catégorielle du PCT.

Le secrétaire permanent du PCT en charge de la culture, jeunesse, civisme et aux sports s'est, quant à lui, dit consterné par cette disparition d'un deuxième membre du Comité central de la FMC, quelques jours après celle de Justice Ghoma Erdely, inhumé le 13 juin dernier.

« A peine élu au secrétariat de Brazzaville le 13 avril dernier, le camarade Durel Ondongo vient de nous quitter, c'est un moment de tristesse totale, un jour très sombre aujourd'hui pour la FMC et le PCT. Mais, au-delà de tout cela, nous inscrivons désormais sur le marbre de la tradition du PCT, celle qui consiste à honorer la mémoire de ses morts. L'exemple que le parti a donné aujourd'hui devrait être suivi pour honorer la mémoire des autres camarades », a estimé Marien Mobondzo Edzounga.