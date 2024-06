Sénégal: Baisse des prix des produits de grande consommation à partir de lundi (officiel)

Dakar — La baisse des prix des produits de grande consommation comme le riz brisé ordinaire, l'huile de palme raffinée, le sucre cristallisé, le pain, la farine blé et le ciment sera effective à partir de lundi, a annoncé, vendredi, le ministre de l'Industrie et du Commerce Serigne Guèye Diop.

"Tous les prix seront immédiatement applicables sur l'ensemble du territoire et l'affichage des prix sera obligatoire et reprécisé par l'arrêté du ministère que je vais signer dès aujourd'hui", a déclaré M. Diop à l'issue de la réunion du Conseil national de la consommation.

Le prix de la baguette de pain est désormais fixé à 150 francs, celui du litre de l'huile à 1000 francs. Le sucre cristallisé est à 600 francs le kg et le sac de ciment cédé à 3550 francs.

Concernant les mesures d'accompagnement pour l'application des prix, il a promis que son ministère prendra "toutes les dispositions nécessaires" en relation avec les acteurs, les importateurs, les commerçants, les industriels et les consommateurs pour assurer "le strict respect" des prix sur l'ensemble du territoire.

"Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé et on va d'abord impliquer les volontaires de la consommation et les forces de défense et de sécurité seront aussi mis à contribution", a annoncé Serigne Guèye Diop.

Il a indiqué que tous les acteurs seront mis à contribution à travers le contrôle "citoyen" et l'implication des relais communautaires comme les "badienou gokh" et les chefs de quartier.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a aussi révélé qu'un dispositif "spécial" sera discuté et mis en place en collaboration avec le Port autonome de Dakar pour accélérer les déchargements et les dédouanements.

Il a cependant invité tous les acteurs à remonter les difficultés soulignant que la réflexion sera aussi "engagée" par le biais d'une concertation avec le Haut conseil de la consommation, le Conseil national de la consommation et tous les acteurs.

"Pour les mesures structurelles, on va continuer la politique de souveraineté économique et alimentaire, réorganiser la modernisation de la distribution et la mise en place de magasins de référence comme les SONADIS sur l'ensemble du territoire", a signalé M. Diop.

Il a ajouté que les politiques industrielles seront aussi "favorisées" de même que la mise en place de "procédures d'appel d'offres".

"En attendant, nous allons mettre en place une meilleure politique d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire", a fait savoir Serigne Guèye Diop.